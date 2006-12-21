Харьковский «Городской дозор» утверждает, что власти города 16 декабря спровоцировали массовые беспорядки

Оппозиционное движение «Городской дозор» (Харьков) утверждает, что власти города 16 декабря спровоцировали массовые беспорядки и избиение граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил лидер движения Владислав ПРОТАС.

По его словам, 16 декабря около 13.00 возле дома по ул. Клочковская, 197 состоялся беспрецедентный факт силового захвата спорного участка территории, выделенного под застройку торговой фирме «Таргет». В частности, к забору, окружающему участок, «городской властью были стянуты» молодые люди под фагами Партии регионов и Партии зеленых.

«На видеозаписях видно, что среди этих людей находилось много тех, кто имеет тяжелое криминальное прошлое. Они находились рядом с секретарем горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ», - заявил В.ПРОТАС.

Он подчеркнул, что толпа молодых людей, подогреваемая провокаторами и призывами Г.КЕРНЕСА и мера Харькова Михаила ДОБКИНА, бросилась штурмовать территорию участка, а краном были сняты несколько секторов ограждения.

По словам лидера «Городского дозора», Г.КЕРНЕС «сделал все, чтобы милиция бездействовала», а решения городского совета, несмотря на решения судов, внедряются в жизнь.

В.ПРОТАС подчеркнул, что во время «мирного митинга» пострадали 21 сотрудник фирмы «Таргет», из них трое получили серьезные травмы.