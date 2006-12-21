Театральная компания “Бенюк и Хостикоев” презентовала DVD-телеверсию рок-оперы “Белая ворона Жанна Д’арк”

Театральная компания “Бенюк и Хостикоев” сегодня на пресс-конференции в УНИАН презентовала DVD-телеверсию рок-оперы “Белая ворона Жанна Д’арк”.

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие известный украинский актер Богдан БЕНЮК, актриса Наталья СУМСКАЯ, исполнитель роли Жанны Д’арк в рок-опере Юлия ВДОВЕНКО, режиссер телеверсии Наталья ГРАБЧЕНКО, генеральный директор ДП “Вайллант Группа Украина” Дмитрий ЧУБЕНКО.

Драматичнеская поэма “Белая ворона” написана поэтом Юрием РЫБЧИНСКИМ в 1989 году. Ее тема – подвиг французской девушки Жанны Д’арк, которая возглавили свой народ в освободительной борьбе против английского порабощения во время Столетней войны.

На пресс-конференции Б.БЕНЮК рассказал, что реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке французской компании “Saunier Duval”. Эта компания является одним из основных брендов Вайллант Группы, известного производителя отопительного оборудования в Европе (29% европейского отопительного рынка) и лидера на украинском рынке.