Число абонентов компании “Воля” в 2006 году превысило 100 тысяч

Число абонентов цифрового телевидения компании «Воля Преміум ТВ» и ВОЛЯ в 2006 году превысило 100 тысяч, примерно такое же число абонентов компании пользуется высокоскоростным доступом в Интернет («Воля Бродбенд»).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании Сергей БОЙКО.

Он отметил, что 2006 год был самым успешным за всю историю развития компании - динамика подключений абонентов к новым услугам значительно превышала прошлогодние показатели. Уже в начале 2006 года месячные показатели количества подписавшихся на услуги «Воля Бродбенд» и «Воля Преміум ТВ» превысили в два раза среднемесячные показатели 2005 года.

По словам С.БОЙКО, показатели сентября-октября 2006 года были еще более успешными - количество подключающихся абонентов выросло уже в два раза по сравнению с предыдущими весенними и летними месяцами.

А по результатам ноября-декабря количество выросло уже в 2,5-3 раза.

Основным фактором успешного развития компании С.БОЙКО называет то, что компании удалось «создать привлекательные и востребованные услуги».

Справка УНИАН. Компания «Воля» - ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет - до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Около 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.