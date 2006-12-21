15 молодежных организаций требуют освобождения Плеханова от должности заместителя министра внутренних дел

15 молодежных организаций требуют освобождения Николая ПЛЕХАНОВА от должности заместителя министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя “Молодежного Союза Наша Украина” Алексей ГРИЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, украинская молодежь возмущена назначением Н.ПЛЕХАНОВА заместителем министра по кадровой работе и внутренней безопасности. “ПЛЕХАНОВ возглавлял УМВД Украины в Сумской области во времена губернаторства Владимира ЩЕРБАНЯ и не завел ни против него, ни против преступного окружения экс-губернатора ни одного уголовного дела по многочисленным фактам хищения государственной собственности, взяточничества, вымогательства”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В своем обращении к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ и министру внутренних дел Василию ЦУШКО студенческие лидеры напоминают, что “именно команда ЩЕРБАНЯ-ПЛЕХАНОВА несет всю полноту ответственности за преследование сумских студентов во время протестов в Сумах против объединения трех высших учебных заведений в 2004 году”.

Также они обвиняют Н.ПЛЕХАНОВА в организации избиения студентов во время их пешего похода по трассе Сумы-Киев в разгар президентской кампании 2004 года. “Невозможными были и масштабные фальсификации, силовое давление на наблюдателей и членов избирательных комиссий во время первого и второго туров президентских выборов”, - говорится в сообщении.

“Мы заявляем, что назначение Николая ПЛЕХАНОВА на высокую должность в МВД – это позор для украинской демократии и правоохранительных органов, это унижение идеалов свободы и справедливости, это плевок во всю украинскую молодежь и студенчество”, – говорится в обращении молодежных организаций.

В связи с этим лидеры 15 молодежных организаций, среди которых “Молода просвита”, “Украинская народная молодежь”, “Украинский молодежный собор”, “Студенческое братство” и другие, заявили о создании “Комитета контроля действий власти со стороны молодежи” и обратились к молодежным и общественным организациям поддержать эту инициативу.