Отец Литвиненко требует от Путина снять запрет на распространение в России двух книг его сына о ФСБ

Отец погибшего в Лондоне бывшего полковника ФСБ России Александра Литвиненко передаст через Посольство РФ в Украине письмо Президенту Владимиру ПУТИНУ с требованием снять запрет на распространение в России двух книг о ФСБ, написанных его сыном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН (Завтра В.ПУТИН посетит с рабочим визитом Украину – УНИАН).

В частности, как сказал Вальтер ЛИТВИНЕНКО, сегодня вечером он намерен передать экземпляры двух книг в Российское Посольство в Украине для того, чтобы в последующем они были вручены В.ПУТИНУ, а также письмо с требованием снять запрет на распространение в России книг А.Литвиненко «ЛПГ: Лубянская преступная группировка» и «ФСБ взрывает Россию». При этом В.ЛИТВИНЕНКО добавил, что соответствующая договоренность о передаче этих книг и их приеме достигнута с одним из дипломатов Российского Посольства в Украине.

По словам В.ЛИТВИНЕНКО, в названных выше книгах его покойный сын А.Литвиненко рассказывает о преступлениях ФСБ в России против мирных граждан, главными из которых стали взрывы жилых домов в 1999 году в Москве, Волгодонске и Буйнакске.

По словам В.ЛИТВИНЕНКО, его покойный сын начал бороться «с системой» правления В.ПУТИНА задолго до того, как о нем (А.Литвиненко - УНИАН) узнал весь мир.

В ходе пресс-конференции В.ЛИТВИНЕНКО еще раз подчеркнул, что его сын был убит по заказу из Москвы. «Об этом мне сказал перед смертью мой сын», - заявил В.ЛИТВИНЕНКО.

По словам В.ЛИТВИНЕНКО, он сожалеет, что сегодня Россия превращается в государство, которым руководит группа людей, возглавляемая действующим Президентом В.ПУТИНЫМ.

В контексте сказанного, обращаясь к гражданам Украины, он отметил, что «Украина не должна доверять этому человеку (В.ПУТИНУ – УНИАН), с ним нельзя дел иметь…».

Отвечая на вопрос, не связана ли каким-то образом его сегодняшняя пресс-конференция с завтрашним приездом в Украину В.ПУТИНА, В.ЛИТВИНЕНКО ответил: «То, что В.ПУТИН приедет сюда или нет – это не основа пресс-конференции. Я бы в лицо ему сказал, то, что о нем думаю, то, что ему не удастся окрутить Украину, в этом я буду рад».

На вопрос, насколько он верит в то, что отравление его сына (А.Литвиненко) является делом рук российских спецслужб, В.ЛИТВИНЕНКО ответил утвердительно, добавив при этом, что эти «идиоты так наследили полонием, что можно до Кремля дойти…».

Относительно того, не намерен ли он в связи с тем, что случилось с его сыном, просить политического убежища за рубежом, В.ЛИТВИНЕНКО сказал: «Нет! Я буду в России жить. Это моя родина, а не ПУТИНА…».

При этом он добавил, что в случае, если с ним что-то может случиться, «тогда имейте в виду… (кто за этим может стоять – УНИАН)».

Вместе с тем в ходе пресс-конференции один из знакомых покойного А.Литвиненко Артем ДЕГТЯРЕВ зачитал обращение от имени родных, близких и друзей А.Литвиненко, в котором, в частности, говорится: «Мы требуем от Вас, господин ПУТИН, внести законодательные изменения, запрещающие проведение таких спецопераций (имеется в виду физическое устранение противников официальной политики России – УНИАН), по сути являющихся террористическими актами».

В заявлении также говорится, что его авторы подозревают, что В.ПУТИНУ было «хорошо известно о том, что 23 декабря 2003 года был изъят весь тираж книги «ФСБ взрывает Россию» работниками ФСБ, а сама книга была запрещена для распространения». В связи со сказанным авторы письма требуют от В.ПУТИНА «снят запрет на печать и распространение книг «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка в России», так как, по мнению авторов письма, «люди имеют право знать правду, какой бы ужасной она не была».

Как сообщалось, А.Литвиненко, уехавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре этого года британский паспорт, скончался 23 ноября в больнице Университетского колледжа Лондона в результате отравления полонием-210.