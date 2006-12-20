Деревообработчики обеспокоены возможностью изменения механизма продажи древесины на аукционах
Предприятия деревоперерабатывающей отрасли обеспокоены возможностью изменения механизмов при покупке древесины на аукционах, которые несколько дней назад были введены Госкомитетом лесного хозяйства Украины. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители этих предприятий, входящие в ассоциацию «Мебельдревпром».
Предприятия деревоперерабатывающей отрасли обеспокоены возможностью изменения механизмов при покупке древесины на аукционах, которые несколько дней назад были введены Госкомитетом лесного хозяйства Украины. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители этих предприятий, входящие в ассоциацию «Мебельдревпром».
Как отметил генеральный менеджер ООО «Свиспан Лимитед» Штефан ГЕРМУТ, в случае введения приказа Госкомлесхоза от 30 ноября т.г. относительно совершенствования механизмов продажи необработанной древесины, уже с начала следующего года потребители будут вынуждены покупать мебель по более высоким ценам либо предприятиям придется сворачивать объемы производства.
По его словам, незадолго до конца года, когда у предприятий заканчиваются договора с поставщиками древесины и сам продукт на исходе, вышел приказ комитета, по которому вся древесина в 2007 г. будет разделена на 11 лотов и продана. При этом в одном лоте будут собраны разные сорта древесины, а также техническое сырье, пиломатериалы и пр. «К примеру, нам необходимо только техническое сырье – это 15-20% от всего объема сырья, которое предлагается в одном лоте, но мы должны и остальные 80% покупать», - отметил Ш.ГЕРМУТ. Кроме того, по его данным, 5% составляет сумма гарантийного взноса – за решение об участии в аукционе, что равно почти 13 млн. грн., и 0,11% - уплата комиссионных.
Более того, все сырье, необходимое предприятиям на год, по всем 11 лотам будет продано на одном аукционе, который Госкомлесхоз предполагал провести уже 27 декабря т.г., а сами правила проведения аукциона обнародовал только вчера.
В связи с этим Ассоциация обратилась сегодня к премьер-министру Украины. В результате было принято решение отложить введение данного приказа, и в течение трех месяцев обсудить его со всеми заинтересованными сторонами и найти возможные пути решения проблемы.
По словам директора ОАО «Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат» Константина КУЛИНИЧА, выход такого невыгодного ни для поставщиков древесины, ни для деревопереработчиков приказа говорит о том, что существует заинтересованность третьих лиц, финансовых групп, которые пролоббировали такое решение. Он отметил, что из-за того, что условия аукциона невыгодны – все лоты выкупят 3-4 подставных компании, создав дефицит сырья на рынке. При этом часть сырья уйдет на экспорт, а часть будет перепродана деревообработчикам по завышенным ценам.
«Таким образом, будут похоронены предприятия, занимающиеся переработкой леса», - отметил он, добавив, что если приказ не будет отменен, он откажется от производства. «Если производство газетной бумаги будет невыгодным, мы ее производить не будем», - сказал он.
По словам Ш.ГЕРМУТА, нынешняя ситуация (до выхода приказа Госкомлесхоза), когда предприятия работают с поставщиками по договорам, создает рыночные условия. К примеру, с 2004 г. цена древесины выросла почти в два раза. А теперь «есть риск монополизации», - сказал он.
Как отмечалось на пресс-конференции, в случае введения в действие такого приказа комитета, деревоперерабатывающие предприятия намерены подавать иски в суд.
Справка УНИАН. Ассоциация «Мебельдревпром» учреждена в 1998 г., на сегодня в нее входит около 70 мебельных, деревообрабатывающих и специализированных предприятий.