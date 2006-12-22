Черниговский и Бориспольский автозаводы по итогам 2006 года увеличили производство автобусов в два раза

ЗАО «Бориспольский автозавод» (БАЗ) и ЗАО «Черниговский автозавод» (ЧАЗ), входящие в корпорацию “Эталон”, по итогам 2006 года произведут более 2,6 тыс. автобусов различных моделей, что в два раза привысит показатели прошлого года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент корпорации “Эталон” Владимир БУТКО.

По его словам, в 2006 году доля Бориспольского автозавода на украинском рынке автобусов составила 22%. “Вместе с Черниговским автозаводом это около 35%. Таким образом, на долю корпорации “Еталон” приходится треть украинского автобусного рынка”, - отметил В.БУТКО.

При этом, сказал президент корпорации, “наши автобусы «Дельфин» и «Эталон» имеют такую популярность, что для их покупки нужно становиться в очередь».

Говоря о планах предприятий, В.БУТКО сообщил, что БАЗ ведет разработку новых перспективных моделей, среди которых городской автобус на 64 пассажирских места на базе китайского шасси FAW. Промышленное производство планируется начать с января 2007 года.

В 2006 году, по словам главы корпорации, закончено строительство нового корпуса автотранспортного производства на ЧАЗе общей площадью 8,5 тыс. кв. м. Введение корпуса в эксплуатацию состоится в феврале 2007 г.

Как сказано в пресс-релизе корпорации «Эталон», распространенном на пресс-конференции, на ЧАЗе проведена комплексная работа по переходу на производство новой модификации автобуса модели БАЗ 22154 "Дельфин" (установка двигателя Евро-2, в соответствии с требованиями стандарта; установка системы АВS фирмы «Wabco» (Германия).

Специалистами предприятия проведена подготовка производства и выпущен первый опытный образец автобуса А-074 на агрегатах корпорации «FAW» (Китай), который прошел весь комплекс испытаний и принят комиссией. Промышленное производство этой модели начнется в первом квартале 2007 года.

В течение года «Эталон» открыл ряд сервисных центров по обслуживанию своих автобусов.

В 2006 году на автозаводах корпорации проведена сертификация системы управления качеством в соответствии с требованиями стандарта І8О 9001:2000. В этом году корпорация «Эталон» получила сертификат соответствия своей продукции в России, что даст возможность выйти на российский рынок.

Справка УНИАН. В состав корпорации «Эталон» входят 19 предприятий. Оснивными направлениями деятельности являются - автобусостроение, машиностроение, автосервис, складские услуги.

В корпорацию входят ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод».

БАЗ - одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года.

В декабре 2002 г. были завершены предыдущие и сертификационные испытания автобуса БАЗ-А079.04 „Эталон", получен сертификат соответствия на промышленную партию, первый автобус продан потребителям.

На сегодняшний день ЗАО "Бориспольской автозавод" - современное самостоятельное производство, на котором работает около 850 работников. Производственные площади завода занимают 9000 кв.м. Завод выпускает свыше 120 автобусов в месяц.

ЗАО «Черниговский автозавод» создан в августе 2003 года. Основной вид деятельности предприятия - производство автобусов малого класса БАЗ 2215 «Дельфин». Основные производственные площади занимают более чем 18 тыс. кв. м. Завод производит более 110 автобусов в месяц. Численность работающих - 516 человек.