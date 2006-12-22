Министерство юстиции зарегистрировало Украинскую Республиканскую партию Лукьяненко

21 декабря Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинскую Республиканскую партию Лукьяненко.

Об этом сообщил почетный председатель партии Левко ЛУКЬЯНЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы являемся продолжателями политики, которую проводила Украинская Республиканская партия”, - сказал он.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что партия не может смириться с тем, что “186 регионалов, которые пришли в Верховную Раду злодейским способом, купили себе коммунистов и социалистов и таким образом превратились из оппозиции во власть и теперь начали внедрять бандитские методы по всей Украине”.

Председатель УРП Лукьяненко Сергей ЖИЖКО в свою очередь отметил, что планируется провести областные конференции, на которых будут основаны и зарегистрированы областные организации партии. “У нас есть кадровая база, мы вернемся к мобильной динамичной деятельности. На данный момент несколько исключены из организованной жизни наши районные, городские и областные структуры, мы наполним их новыми людьми”, - сказал он.

По его словам, партия хочет занять нишу деятельной украинской национально-патриотической партии.

С.ЖИЖКО отметил, что планируется возродить все 27 субъектов партии. Он напомнил, что раньше было около 300 районных организаций партии по всей Украине. “Я думаю, что по численности партия на первом этапе при возрождении всех структур может насчитывать до 15 тыс. членов”, - добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли партия объединяться с демократическими силами, Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что проблема объединения существует уже 15 лет и необходимо посмотреть, действительно ли есть желание объединиться. “Мы готовы пойти на объединение, но опыт нас заставляет посмотреть, что стоит за теми словами”, - сказал он.

Он также отметил, что с партией Анатолия МАТВИЕНКО было бы трудно объединиться, поскольку он не отдал атрибуты УРП “Собор”, когда его не избрали председателем. “Я не доверяю МАТВИЕНКО”, - добавил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Относительно возможного объединения с Юрием ЛУЦЕНКО, который объявил о создании гражданского движения Народной самообороны, Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО выступил с очень хорошей инициативой. “Эта инициатива смелая, но я еще хотел бы задать вопрос, он сам с ней выступил, или, возможно, он перед тем говорил с Президентом. Это важно и от этого зависит на что это направлено и какие силы будут действовать”, - отметил он.

Справка УНИАН. Украинская Республиканская партия была основана в апреле 1990 года на съезде Украинского Хельсинского союза. Ее возглавил Левко ЛУКЬЯНЕНКО. В 2001 году УРП приняла решение об объединении с Украинской народной партией “ Собор”.

В сентябре 2005 года лидер УРП “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО принял решение о выходе из партии. При этом, по словам Л.ЛУКЬЯНЕНКО, он отказался вернуть печать, устав и свидетельство о регистрации партии.

22 октября XV съезд УРП “Собор” избрал временно исполняющим обязанности председателя партии Л.ЛУКЬЯНЕНКО. Съезд также принял решение об участии в парламентских выборах 2006 года в блоке с Юлией ТИМОШЕНКО.

В то же время А.МАТВИЕНКО настаивал на создании единого блока национально-демократических сил для общего участия в выборах-2006 с УНП и НРУ. Он заявил, что не признает решения XV съезда и обвинил “Батьківщину” в расколе УРП “Собор”.

В декабре Украинская республиканская партия «Собор» А.МАТВИЕНКО заявила о вхождении в избирательный блок «Наша Украина».