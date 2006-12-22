Межфракционное объединение ВР ”Контрабанде - стоп” призывает граждан присоединиться к борьбе с незаконным ввозом в Украину товаров

Члены созданного 15 декабря 2006 года межфракционного парламентского объединения "Контрабанде - стоп" призывают граждан помочь в борьбе с незаконным ввозом и вывозом товаров.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из членов данного объединения, народный депутат Василий БОГАЧУК (фракция СПУ).

По его словам, несмотря на то, что "у нас (народных депутатов, которые принимают участие в работе объединения - УНИАН) хватит полномочий, мы найдем такие формы и методы работы, чтобы прекратить это явление (ввоз-вывоз контрабандных товаров - УНИАН)". "Мы готовы сотрудничать с общественными организациями, получать информацию от граждан, готовы открыть общественные приемные во всех областных центрах", - заверил депутат.

В свою очередь, народный депутат – член объединения Владимир ЛАНДЫК (фракция Партии регионов) проинформировал журналистов, что созданию межфракционного объединения пытались противостоять некоторые из его коллег по Верховной Раде. Впрочем, фамилию этого человека и его партийную принадлежность он называть не стал, отметив при этом, что этот человек принадлежит к политической силе "близкой (по взглядам - УНИАН) к нашей".

Депутаты, присутствовавшие на пресс-конференции, также отметили, что к объединению теперь входят уже 10 их коллег из всех парламентских фракций, но надеются, что со временем количество сторонников их идеи из числа парламентариев возрастет.

В то же время депутаты заверили, что они готовы к сотрудничеству по данному вопросу со всеми правоохранительными и контролирующими органами страны и, в случае наличия фактов коррупции со стороны таможенных и других органов, причастных к ввозу-вывозу товаров на территорию Украины, поднимать вопрос о привлечении виновных к ответственности.

В связи с этим представители объединения просят граждан обращаться к ним по телефону доверия: (044) 255-39-30.