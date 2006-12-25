Партия «Велика Україна» намерена в середине января провести референдум по приостановлению полномочий Черновецкого

Политическая партия «Велика Україна» рассчитывает в середине января провести референдум по приостановлению полномочий Киевсовета и его председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер партии Игорь ГЕККО.

«Если не будет никакого умышленного препятствования и игнорирования законов по регистрации инициативной группы – то референдум может быть проведен в середине января», - сказал И.ГЕККО.

Он отметил, что после того как будет создана инициативная группа, мэр Киева должен ее зарегистрировать, если он этого не сделает в течение 13 дней – 10 дней подача документов, 3 дня - регистрация, после этого инициативная группа имеет право обратиться в суд. В таком случае сроки референдума будут зависеть от судебных решений.

И.ГЕККО убежден, что проведение референдума для всего украинского общества имеет большое значение, поскольку Киев, как столица является примером для всех других городов.

«Если в Киеве можно не смотреть на общественное мнение и не уважать закон, то и в любом другом городе, как бы он ни назывался – Львов, Донецк или Симферополь власть также будет относиться к жителям своих городов», - уверен он.

Лидер партии подчеркнул, что в данном случае Киев должен подать всем пример «гражданского самосознания».

Он подчеркнул, что партия «Велика Україна» очень серьезно отнесется к проведению референдума потому, что «сегодняшняя власть Киева просто так не сдастся». Он убежден, что мнение киевлян заставят власть с собой считаться.

И.ГЕККО также отметил, что проведение выборов по «закрытым» партийным спискам не позволяет выбирать тех, кто будет представлять интересы граждан.

«Пока избирательное законодательство не будет поддерживать конкуренцию между конкретными политиками, а не между партиями есть вероятность, что ситуация подобная выборам мэра Киева будет повторяться», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря состоится собрание инициативной группы по организации в столице местного референдума о досрочном прекращении полномочий Киевсовета и его председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Организатором этого мероприятия выступает инициативная группа “За любимый город!”, в состав которой входят представители политической партии “Велика Україна”, Форума спасения освобождения Киева “Кияни”, ряд общественных организаций (“Голос громади Києва”, “Киев-3000”, “Комитет противодействия коррупции и организованной преступности”, Объединения депутатов Киева “Рада”, Гражданской кампании “Форум спасения Киева”), союза художников Киева, профсоюзов, а также активные киевляне.

Собрание инициативной группы состоится в помещении холла конгресса “Президент отеля” (ул.Госпитальная, 12). Начало регистрации участников собрания в 12.00; с 13.00 – начало собрания.

21 ноября партия “Велика Україна” инициировала проведение референдума по отставке Киевского городского совета и его председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

23 ноября лидер партии “Велика Україна” И.ГЕККО заявил о создании инициативной группы “За любимый город!” по организации проведения референдума в Киеве. 26 ноября начал работу Центральный штаб по подготовке городского референдума. С 1 декабря в районах Киева действуют мобильные группы “За любимый город!”. С 5 ноября работает Центральный полевой штаб референдума у здания Киевсовета.