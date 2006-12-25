«ПриватБанк» планирует в 2007-2008 гг. увеличить долю рынка по карточному обслуживанию пенсионеров до 30%

КБ «ПриватБанк» планирует на протяжении 2007-2008 годов увеличить долю рынка по карточному обслуживанию пенсионеров с 26% до 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, jб этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ.

По его словам, для этого банк совместно с Пенсионным фондом прорабатывает целый ряд программ, связанных с разработками технологического обслуживания нынешних и будущих пенсионеров. Так, сообщил А.ДУБИЛЕТ, в перспективе - внедрение программы, с помощью которой клиенты банка могли бы в автоматическом режиме получать информацию о сумме отчислений со своей заработной платы на пенсионные счета.

По словам заместителя председателя Пенсионного фонда Украины Валентина КОРОНИВСКОГО, на сегодня количество пенсионеров, которые обслуживаются в банках, составляет 4,1 млн. человек, сумма выплачиваемых пенсий через банковскую систему составляет 2,2 млрд. грн. В Украине 76 коммерческих банков осуществляют выплаты пенсий.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» является уполномоченным банком по выплате пенсий с 2000 года. На сегодняшний день банком выпущено 1 млн. пенсионных карт.

Эмитировал КБ «ПриватБанк» на сегодняшний день свыше 11,7 млн. пластиковых карт. Национальная сеть банковского обслуживания “ПриватБанка” включает более 2 тыс. 280 филиалов и отделений, 3 тыс. 364 банкомата и 24 тыс. 198 POS-терминалов по всей Украине.