Туркменская оппозиция призывает мировых лидеров содействовать проведению демократических выборов

Туркменская оппозиция планирует выдвинуть единого кандидата на президентских выборах в Туркменистане и призывает мировых лидеров содействовать проведению демократических выборов в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили лидеры «Союза демократических сил Туркменистана» Худайберды ОРАЗОВ и Нурмухаммед ХАНАМОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ХАНАМОВА, оппозиция договорилась, и возможно уже сегодня вечером будет названа фамилия единого кандидата. «Мы практически готовы, остались только формальности», - сказал он. В свою очередь, Х.ОРАЗОВ не исключил, что это произойдет в Киеве, хотя многие другие лидеры туркменской оппозиции находятся сейчас в других странах.

Лидеры оппозиции подчеркнули, что не сомневаются в своей победе в ходе президентских выборов, Н.ХАНАМОВ, в частности, сказал, что люди устали от нынешнего режима, репрессий. Тем более что оппозиция, несмотря на трудности с проникновением независимой информации в страну, работала и доносила туркменам свою позицию и т.д. Он не исключил, что возможно именно поэтому правящая туркменская элита боится допустить оппозицию в страну.

Участники пресс-конференции распространили заявление, в котором обращаются к лидерам стран Европейского Союз, СНГ, России и США с просьбой предоставить поддержку демократическим процессам в Туркменистане, в частности, проведение первых демократических президентских выборов, обеспечив участие международных наблюдателей. Также они просят туркменский народ сохранять спокойствие, а власти страны - не допустить возможное силовое противостояние и гражданские конфликты.

В тоже время, Х.ОРАЗОВ не исключил, что в случае недопущения оппозиции к выборам, они перейдут к активным действиям. Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли назвать это организацией революции, он сказал: «Можно сказать и так». Х.ОРАЗОВ выразил мнение, что в стране не исключен серьезный гражданский конфликт с кровопролитием, если не произойдет демократических выборов. «Мы добьемся свержения этого режима», - подчеркнул Х.ОРАЗОВ. Он также заявил о готовности оппозиции вернуться в страну, даже если официальные власти не будут ее допускать.

Говоря о своих планах в случае победы, туркменские оппозиционеры, прежде всего, заявили, что не будут преследовать людей, находящихся сегодня у власти. «Никаких преследований не будет… Доводим до их сведения, чтобы не беспокоились», - подчеркнул Н.ХАНАМОВ.

Он пообещал, что первыми шагами новой демократической власти, в случае победы оппозиции на президентских выборах, будет роспуск парламента и отставка правительства. После этого оппозиция будет инициировать принятие новой Конституции Туркменистана на всеобщем референдуме. «После чего - новые президентские выборы» - сообщил Н.ХАНАМОВ.

Как сообщал УНИАН, президент Туркменистана С.Ниязов умер в ночь на 21 декабря от остановки сердца. Он находился у власти с 1985 года, когда стал первым секретарем Коммунистической партии еще советской республики Туркмении.

24 декабря состоялись похороны С.Ниязова.

В данное время обязанности Президента Туркменистана исполняет Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВ.