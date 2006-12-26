В Киеве презентован будущий Центр автомобильного спорта

В Киеве презентованы предпроектные разработки строительства Центра автомобильного спорта, под который отведено почти 31 га на ул.Пуховской в Деснянском районе столицы.

Эскизы и другие материалы по Центру автомобильного спорта представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН почетный президент общественной организации “Стритрейсинг”, депутат Киевского городского совета Александр ПАБАТ.

По его словам, отведенный участок земли, до его передачи ОО “Стритрейсинг”, находился в пользовании сельскохозяйственного общества “Новая Украина”. Как сообщил А.ПАБАТ, он ознакомился с этой территорией в 2004 году и в том же году обратился к землепользователю с предложением о передаче территории под строительство Центра автоспорта.

Как рассказал А.ПАБАТ, согласие было получено, после чего начался сбор необходимых документов для рассмотрения вопроса на заседании Киевсовета, и началась работа над необходимыми проектными материалами.

“Был землепользователь, и поэтому говорить, что она (земля) каким-то образом забрана у общины (Киева), безосновательно”, - сказал А.ПАБАТ.

По его словам, участок под Центр искали более двух лет. По его убеждению, выбор именно этого земельного участка является самым удачным: это промышленная зона, которая не пригодна под жилищную застройку, в то же время ее отдаленность от жилых микрорайонов не будет мешать киевлянам шумом от гоночных автомобилей. Кроме того, добираться сюда удобно как на собственном транспорте, так и на общественном, сказал А.ПАБАТ.

“Мы там хотим сделать современный автодром, современную трассу прямую. Есть предложения от специалистов добавить туда кольцо, чтобы проводить гонки и по кольцу, и другое, для того, чтобы кто-либо, любитель или профессионал, мог приехать туда и проверить свой автомобиль, свои возможности. Такие заведения есть во многих странах Европы. Хотелось бы, чтобы и в Киеве тоже такое было”, - сказал А.ПАБАТ.

Срок реализации проекта – около 5 лет, сообщил он. Минимальная стоимость, учитывая международный опыт, будет составлять не менее 5-7 млн. дол.

По поводу источников финансирования А.ПАБАТ сообщил, что общественная организация уже ведет переговоры с партнерами, но с какими не уточнил. “Мы уже провели некоторые переговоры с инвесторами, особенно из-за границы. Они заинтересованы, чтобы Украина приобщилась к этому спорту, потому что это и реклама, и еще один вариант проведения соревнований”, - отметил президент “Стритрейсинга”.

“Мы открыты для сотрудничества. Мы - общественная организация и готовы с любым - любителем, профессионалом, специалистом - работать, потому что есть желание действительно не просто сделать что-то, а сделать лучшее в Европе место. И для этого есть все основания, есть желание, есть возможности и главное, что сегодня есть интерес”, - сказал А.ПАБАТ.

Он сказал, что действительно имел заинтересованность и лоббировал вопрос выделения земли под Центр автоспорта, потому что более 10 лет мечтал о таком центре в Киеве и четыре года пытался реализовать такой проект. Но А.ПАБАТ отметил, что земля выделена не ему лично, а общественной организации, а в соответствии с законодательством имущество общественных организаций переходит либо государству, либо другим общественным организациям. В то же время А.ПАБАТ отрицает, что является членом большинства в Киевсовета именно из-за договоренности о выделении этого участка.

“Я шел (на выборы), если честно, с открытым забралом. И я это говорил Александру ОМЕЛЬЧЕНКО, что это нужно не мне. Я ни от кого не скрывал, что я лоббирую это под Центр автомобильного спорта. И я лично ходил по всем инстанциям – и к санитарному врачу, и в Главархитектуру, и в Киевземе говорил, что нужно этот вопрос решить. Поэтому, как по-моему, был бы я в большинстве, или в оппозиции, мы все равно добились бы того, чтобы дали земельный участок. Поэтому говорить, что я перешел в большинство за те 31-32 га, которые принадлежат общественной организации... Я себя ценю значительно больше”, - заявил А.ПАБАТ. Он добавил, что “вошел (в большинство Киевсовета - УНИАН) как человек, которого никто не ждал и не звал”.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о выделении 30,55 га земли общественной организации «Стритрейсинг» под Центр автоспорта на ул. Пуховской. Участок предоставлен в аренду сроком на 5 лет.

ОО «Стритрейсинг» зарегистрирована в 2003 году с целью популяризации автомобильного спорта и туризма в Украине.