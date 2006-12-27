Низкий уровень здоровья украинских мужчин является проблемой национальной безопасности – эксперты

Низкий уровень здоровья мужчин в Украине является проблемой национальной безопасности.

Такое заключение сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали представитель Фонда народонаселения ООН в Украине Борис ВОРНИК и заместитель директора Института демографии и социальных исследований Элла ЛИБАНОВА по результатам своих исследований.

По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, украинские мужчины живут в среднем 62 года, что на 5-7 лет меньше среднего показателя в странах Запада. При этом умирают они преимущественно не от старости или неизлечимых болезней, а в результате несчастных случаев, травм, отравлений, которые чаще всего возникают после употребления алкоголя и наркотических веществ.

Эксперт отметила, что украинские мужчины отличаются одними из самых высоких в мире темпами роста заболеваемости ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, среди них 12 млн. – активные курильщики, в то же время занятия спортом практикует лишь каждый десятый. По данным эксперта, приблизительно треть не могут оставить после себя потомство, и почти каждый пятый переболел болезнью, передающейся половым путем.

В свою очередь, Б.ВОРНИК отметил, что “мужчины должны понимать, что нужно себя беречь, быть ответственными за свое поведение, за свое здоровье”.

Как сказала Э.ЛИБАНОВА, повышение уровня мужского здоровья требует значительных усилий и со стороны государства, и со стороны общества. В частности, среди мер, которые должны быть внедрены в первую очередь, она назвала искоренение практики употребления алкоголя на рабочем месте, курения в общественных местах, сосредоточение на четком соблюдении правил охраны труда.

По словам Б.ВОРНИКА, “проблема заключается не в том, что мужчины не хотят быть здоровыми, а в том, что они не хотят для этого хоть что-то делать”. По его словам, они очень неохотно изменяют образ жизни, свои привычки. Эксперт подчеркнул, что об этом свидетельствуют результаты исследований. В связи с этим Фонд народонаселения уделяет особое внимание агитационно-пропагандистской работе, направленной на улучшение состояния здоровья мужчин.

Также эксперты отметили, что и у мужчин, и у женщин уменьшилось “чувство ответственности за сохранение семьи”. Б.ВОРНИК сказал, что сегодня молодые родители слишком легкомысленно относятся к рождению ребенка и его воспитанию. Он попросил журналистов не употреблять в своих публикациях словосочетание “завести ребенка”. По его словам, “как этот процесс называют, так он и происходит, и такой же вырастает ребенок”.