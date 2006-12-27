Омельченко подтвердил официальными документами Минюста и судов незаконность введенных в Киеве тарифов

Экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подтвердил официальными документами Министерства юстиции и судов незаконность введенных в Киеве с 1 декабря тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции в УНИАН А.ОМЕЛЬЧЕНКО продемонстрировал документы представителям средств массовой информации.

По словам бывшего столичного председателя, он получил эти документы в ответ на свои запросы в Минюст и судебные органы.

Среди документов было, в частности, постановление №310/4 об открытии исполнительного производства о принудительном выполнении постановления Шевченковского суда Киева от 19 декабря 2006 об остановке действия распоряжений Киевской городской госадминистрации за номерами №1574, 1575, 1576 и 1577 от 30 октября текущего года (все распоряжения - о повышении тарифов на коммунальные услуги и квартплаты). Согласно постановлению, КГГА должна остановить действие отмеченных распоряжений. “Постановление не выполняется!”, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Другой документ, обнародованный А.ОМЕЛЬЧЕНКО, - ответ на его запрос из прокуратуры Киева, в котором отмечается, что Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ отослано представление о незаконности распоряжений КГГА о новых тарифах, поскольку они не зарегистрированы в Минюсте и не согласованы с Антимонопольным комитетом. Представление оформлено 15 декабря.

Кроме того, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил о постановлении Хозяйственного суда столицы об открытии производства по делу о тарифах по иску Киевской городской организации партии “Единство”. Документ от 18 декабря текущего года.

“И последнее, что получил сегодня, 27 декабря, на трех страницах, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО. - СОКУРЕНКО – начальник Управления юстиции Киева подтвердил в своем документе, что по состоянию на 26 декабря распоряжения ЧЕРНОВЕЦКОГО (все вышеперечисленные), не действительны”. В документе отмечается, что распоряжения подлежат регистрации в соответствующих органах юстиции, и они на сегодня им не поступали, поэтому не вступили в силу.

“Позиция Киевского городского управления юстиции относительно необходимости государственной регистрации соответствующих распоряжений КГГА соответствует действующему законодательству и является неизменной”, - говорится в документе управления юстиции.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО на пресс-конференции также отверг обвинения в адрес бывшей власти по поводу того, что она не повышала коммунальные тарифы с 1999 г.

“Это блеф. Глас вопиющего в пустыне”, - отметил экс-мэр столицы. Он обратил внимание на ссылки в документах Министерства юстиции, где указывается, что новые тарифы не действуют, а действуют те, что были зарегистрированы в 2001, 2002 и 2003 годах.

“Но назывались они все не о повышении в три или в два раза, а о внесении изменений в распоряжение от такого-то, об установлении размеров квартплаты и платы за содержание домов и придомовых территорий”, - сообщил А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Следовательно, тарифы не пересматривались лишь в 2004 и 2005 годах.

При этом он подчеркнул, что “все 14 моих распоряжений были зарегистрированы в управлении в Минюсте, и СОКУРЕНКО подтверждает, что они действуют сегодня”.

Бывший городской председатель в очередной раз обратился к киевлянам с призывом не платить за жилищно-коммунальные услуги по нововведенным тарифам.

“Уважаемые киевляне, если вы хотите нарушать законы и быть правонарушителями, тогда, пожалуйста, идите в кассы и платите в январе за декабрь дармовые деньги, на ветер выброшенные. Платите, и будьте нарушителями законов Украины, потому что распоряжения власти не действуют, они незаконные. Каждый, кто подписывал документы на мое имя, несет полную ответственность юридическую и служебную”, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.