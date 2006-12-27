В споре между Евроспортом и ТРК Славия-ТВ точку ставить рано

Информационным агентствам

В связи с появлением текущих релизов компании Евроспорт касательно отношений с ТРК Славия-ТВ сообщаем следующее:

26.09.06 состоялось заседание Высшего Хозяйственного Суда Украины по кассационной жалобе ТРК «Славия-ТВ» на решение в пользу компании «Евроспорт», принятое Киевским городским Хозяйственным Судом и его апелляционной инстанцией.

В результате проверки материалов дела, подтвердились недостаточное исследование всех фактов изложенных в деле, процедурные нарушения и сделан акцент на однобокое рассмотрение вопроса по сути судьей первой инстанции.

В связи с этим, а также с вновь открывшимися обстоятельствами, которые Киевский Хозяйственный Суд проигнорировал, вынося решение в свое время, Высший Хозяйственный Суд Украины отправил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию, с предписанием устранить все нарушения, которые имели место в процессе рассмотрения дела по сути.

Киевский Хозяйственный Суд, нарушив регламент после повторно рассмотрения дела отправленного ему Высшим Хозяйственным Судом, при наличии апелляции (на действия судьи), вернул материалы дела, обратно в ВХС.

В связи с уклонением от рассмотрения по сути вопросов поставленным судье Высшим Хозяйственным Судом Украины ТРК Славия-ТВ и обратилась повторно в апелляцию.

Таким образом, делу еще предстоят быть рассмотренным по частям и в целом Высшим Хозяйственным Судом Украины.

При этом подчеркиваем, что оглашенный компанией Евроспорт, якобы выигранный процесс по ликвидации логотипа “FirstSportUkraine” не соотвествует действительности, поскольку нами подано касационное заявление, и по этому вопросу также, в Высший хозяйственный суд, поскольку наш логотип не есть идентичным Евроспорту, иначе Госпатент Украины не зарегистрировал бы нам его и не выдал свидетельство о собственности.

Вот уже пять лет компания Евроспорт не может определиться с тем, как ей присутствовать на украинском рынке, - то ли в эфире, то ли в кабельных сетях.

Эфирные права «на мир» она потеряла в 2002 году в аккурат после того, как разорвала договор с украинской телекомпанией стремящейся сделать совместно с Евроспортом украинский спортивный канал. Чиновники Евроспорта не поняли скорости становления подобных проектов в нашей стране, трудностей, что возникают на пути, и решили выйти из проекта, оставив все права за собой.

С того момента ТРК Славия-ТВ самостоятельно делала канал, до прошлого года, когда все права по нему были переданы партнеру за рубеж. Однако функции корр. пункта по новостям и обзорам, дистрибьютора, и в части рекламы оставила за собой.

За пять лет на пост советском пространстве появилось много спортивных каналов и конкуренция за зрителя многократно возросла, а Евроспорт, потеряв время, утратил позиции на нашем рынке, которые у него были.

В результате регулярно выдвигаемых претензий в виде писем, которые несут клевету и искаженные факты, чиновникам разного уровня из министерств и ведомств, в том числе обращений через депутатские запросы (последний был подписан Бубкой), только за первую половину 2005 года мы прошли шесть проверок, включая проверку по распоряжению Кабмина, выполненную Госпатентом, Антимонопольным комитетом, УАСПом, Гостелерадио - совместно. Контролирующие органы не нашли нарушений и рекомендовали Евроспорту в дальнейшем при желании обращаться в суд, что он собственно и сделал, предъявив претензии по использованию похожего логотипа (но не идентичного), концептуальной схожести оформления эфира.

И тут началось самое интересное.

Иски Евроспорта были удовлетворены судьей Киевского Городского Хозяйственного суда Палием « на основе внутреннего убеждения…», не беря в учет аргументы и документы, предоставленные ответчиком (украинским предприятием) «о запрете использования фрагментов программ Евроспорт».

Во многом и основном компания Евроспорт выдавала желаемое за действительное.

То есть, среди прочего, выяснилось (по сути исходя из решения суда), что полноценный телевизионный сигнал стандарта PAL, оказывается, можно передавать через интернет канал посредством радиосвязи, а также столько разных новых выводов, которые не только в логическую цепочку не укладываются, но и далеки от фундаментальных материальных основ в целом.

Даже у начинающего юриста, только что окончившего вуз, подобные претензии зарубежной компании без логических обоснований и фактов, подтвержденных документально, завершились бы рекомендацией «не отвлекать».

В данном же случае домыслы и косвенные аргументы, кое-как оформленные на бумагу, легли в основу решения суда! Ясно, что мы не могли оставить это просто так, и была направлена кассационная жалоба в Высший хозяйственный суд. Но время…

Президент Украины Виктор Ющенко, не так давно общаясь с журналистами произнес фразу: «Судебная система Украины, в том виде как она есть, представляет угрозу государству».

Она действительно представляет угрозу внутренней безопасности страны, являясь одной из ветвей власти, выполняя практически функцию «троянского коня» исходя из той структуры и системы функционирования (включая контроль над действиями судей и практически невозможность привлечь их к ответственности за принятое решение с предвзятостью), которая есть на сегодняшний день.

Фактически судью невозможно привлечь к ответственности, кроме как доказав нарушение служебной этики или другие нарушения, скажем, получение взятки.

Жалобу на действия судьи может подать в рамках действующего законодательства (дабы она была рассмотрена) только депутат Верховного Совета Украины в Высший Совет Юстиции. Как показывает практика – это редкость, но даже при подобном подходе, судья максимум чем рискует – получить административное взыскание.

Таким образом, видя бесперспективность разбирательств по актуальным вопросам при активном лоббировании заинтересованного лица (в данном случае Компанией Евроспорт), ТРК Славия -ТВ инициировала встречные претензии к телеканалу Евроспорт по всем возможным на данный момент нарушениям, которые были допущены, в частности - аннулирование логотипа «Евроспорт» в связи с не использованием на территории Украины при международной регистрации, (отсутствует представительство или договор на передачу права использования торговой марки).

Кроме того, при детальном изучении трансляции программ телеканала Евроспорт, зафиксировано 125 нарушений авторских и интеллектуальных прав за 3 часа мониторинга !!! Эти данные сейчас анализируются экспертами для формализации их в факты, что будет иметь разбирательство с привлечением ответственных чиновников телеканала «Евроспорт» по линии Интерпола.

Пресс-служба «ТРК Славия-ТВ»

26.12.06