Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что 2006 год стал для украинской демократии годом парламентских университетов.

Такое мнение А.ЕРМОЛАЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Для меня 2006 год – это год парламентских университетов украинской демократии со всеми ее плюсами и минусами. С зачетами, которые не сданы, с «двойками» и «пятерками», с конфликтами с учителями, которых так и не дослушали, я имею ввиду юристов, которые помогали формулировать основы этого устройства», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

При этом, он оценивает 2006 год для украинской истории на «пятерку», а для украинской политики – на «тройку». «Я вижу в этом позитив, а как еще можно иначе научиться, если не пройти эту войну конфликтов с процедурами. Одно дело написать норму, а другое дело – превратить ее в политическую традицию, правило и уметь по ним работать. Это был год большого эмоционального напряжения. Это был год контрастов, год надежд на выборы и больших разочарований в конце года. В тоже время – это школа существования в новых условиях, публичной парламентской политики, новый уровень дискуссий», - пояснил он.

Вместе с тем, А.ЕРМОЛАЕВ высказал сожаление, что 2006 год не стал годом появления новых «молодых драйвовых политиков». «Большинство главных действующих лиц – это уже раскрученные политики, с лидерскими амбициями и позициями. Мы встречали год с набором вождей накануне парламентских выборов и провожаем год с известными лицами в первой десятке. Меняются позиции в рейтингах, но это не существенно, поскольку, к сожалению, так и не произошло обновление», - добавил эксперт.

Политолог также констатировал формирование в Украине тенденции усталости граждан от политики. «Если эти оценки верны, и мы их адекватно оцениваем, то не сложно спрогнозировать, что в 2007 году запроса на дальнейшую политическую войну и необходимости в ней не будет. Наоборот, скорее всего, если и будет идти разговор об угрозах и протестных акциях, скоре всего, они будут иметь социальную почву и будут связаны с набором жизненных, но земных проблем - увеличение цен. Возможны бунты пустых кастрюль и антитарифные акции, но опять же – это уже совсем другие социальные тенденции. Это уже не бунт за экономические свободы. Это другая реальность, и это реальность будет формировать запрос на другие политические силы», - предположил он.

А.ЕРМОЛАЕВ подчеркнул, что политическая война осенью 2006 года происходила на фоне «полного интеллектуального дефолта элит по программам развития». «В 2006 году так и не были предложены долгосрочные программы развития. Единственным островом является Универсал, но я хочу напомнить, что кроме 21 рамочных позиций, Универсал обязывал подписантов проводить стабильные консультации и круглые столы по реализации этих положений в виде программных платформ. Но ни одной такой инициативы не было! Как итог мы не имеем ни одной согласованной программы – экономичной, судебной, политической. Мы имеем борьбу за полномочия. И это большая проблема для политической системы, которая трансформируется у нас на глазах», - добавил политолог.