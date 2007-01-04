Дата- центр ВОЛЯ увеличивает объем трафика включенного в абонплату

4 января 2007 г. Киев. Дата-центр ВОЛЯ, продолжая традицию компании приятно удивлять своих абонентов, с января 2007 года увеличил объем трафика, включенного в абонплату:

- объем входящего зарубежного трафика, включенного в абонплату, увеличен в 2 раза;

- объем исходящего зарубежного трафика, включенного в абонплату, увеличен в 3 раза;

- цена за превышение зарубежного трафика снижена в 2 раза;

- место, выделяемое на сервере резервного хранения данных увеличено в 3 раза.

Подробнее можно прочесть на сайте Дата-центра ВОЛЯ в разделе тарифы www.dc.volia.com/price/

Существующие абоненты могут перейти на новые условия, перезаключив приложение к договору.

Это еще не все сюрпризы от Дата-центра компании ВОЛЯ. Говорит Алексей Акулов, руководитель Дата-центра ВОЛЯ:

«Пропускная способность зарубежных каналов увеличена до 1100 Мегабит в секунду. На практике это означает, что скорость доступа к Вашему серверу ограничена только возможностями его сетевой карты.

Хотел бы добавить, что объем зарубежного трафика, включенного в абонплату на тарифном плане "Профи" достиг 1 терабайта, при нелимитированном украинском трафике. Этот факт вместе с ценой в 699 грн. в месяц и бесплатным предоставлением сервера делает этот тарифный план конкурентоспособным даже по сравнению с предложениями западных дата-центров».

Справка:

Дата-центр ВОЛЯ - это подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов. Такую услугу также называют аппаратный хостинг, сolocation, колокейшн, колокация, dedicated server, выделенный сервер, но в любом случае подразумевают размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет.

На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании Абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера Абонента дополнительная оплата не взимается.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет — до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Около 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Наталья Баш

Руководитель службы PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com