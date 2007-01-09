Экс-директор столичного Житнего рынка оспаривает в суде свое освобождение от должности

Бывший директор коммунального предприятия “Житний рынок” Виктор МОСКАЛЕНКО оспаривает в суде свое освобождение и требует восстановить его в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат предприятия “Житний рынок” Павел ГАРНИЦКИЙ.

По его информации, 5 декабря в Дарницкий районный суд Киева был направлен административный иск о признании недействительным распоряжение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которым В.МОСКАЛЕНКО освобожден от должности директора Житнего рынка. а в Шевченковский райсуд - иск о восстановлении В.МОСКАЛЕНКО на должности. В то же время, отметил адвокат, 6 декабря Шевченковский суд получил исковые документы, а Дарницкий на сегодня – не получил. Поэтому в середине декабря адвокаты подали дополнительный административный иск о признании распоряжения Киевского городского председателя недействительным в Подольский районный суд, то есть по месту нахождения рынка.

По информации П.ГАРНИЦКОГО, также в Подольский суд был подан коллективный иск работников предприятия “Житний рынок” о признании распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО недействительным с просьбой объединить дела в единое производство, а также коллективный иск о восстановлении на работе, выплате заработной платы и возмещении морального ущерба шести работникам рынка, которые, как они считают, были незаконно освобождены новым руководством рынка.

Кроме того, подготовлен и в ближайшие дни будет подан отдельный иск за “клевету” в адрес В.МОСКАЛЕНКО, которую распространяет заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ в СМИ, заявил П.ГАРНИЦКИЙ.

Присутствующий на пресс-конференции В.МОСКАЛЕНКО подчеркнул, что основания, по которым он был освобожден, надуманы и безосновательны. Он рассказал, что 4 декабря получил один экземпляр справки о результатах проверки рынка, которую осуществляли представители городской власти, и на основании которой Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ издал распоряжение о его освобождении.

“В результативной части этого решения отмечено, что будто бы с моей стороны были допущены нарушения, связанные с неполным перечислением в бюджет Киева арендных платежей, отсутствие достоверного бухгалтерского учета, налогов и обязательных платежей и недостоверное отражение финансовых результатов предприятия. Эта запись распоряжения не отвечает фактическим обстоятельствам по делу”, - подчеркнул В.МОСКАЛЕНКО.

По его словам, согласно Уставу рынка, утвержденного распоряжением КГГА в 2001 г., предприятие является самостоятельной хозрасчетной организацией и, в соответствии с действующим законодательством, полностью и в сроки платит в бюджеты всех уровней все налоги и сборы, что подтверждается фактом проверки Контрольно-ревизионного управления в Киеве от 28.12.2005 г. В то же время, отметил В.МОСКАЛЕНКО, предприятие является арендатором основных средств коммунальной собственности, а поэтому не должно платить 50% доходов от предоставленного в аренду имущества. “В связи с этим является полностью безосновательным запись в распоряжении о недоперечислении в бюджет города арендных неплатежей в сумме 842 тыс. грн. Полностью является надуманной запись в этом распоряжении о недостоверности бухгалтерского учета, налогов и обязательных платежей”, - заявил В.МОСКАЛЕНКО. Экс-директор рынка сообщил, что прокуратура Подольского района Киева возбудила уголовное дело в отношении него по статье 212 Уголовного кодекса Украины об уклонении от налогообложения. “В результате проверки факты нарушения налогового законодательства прокуратура района не установила, благодаря чему дело было закрыто”, - сообщил он.

“Следовательно, распоряжение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от 4 декабря в 2006 г. за №439/26 о моем освобождении от должности директора предприятия имеет незаконный характер”, - сказал В.МОСКАЛЕНКО.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции главный бухгалтер Житнего рынка Надежда ГОЛОВАЧ, которая работает на этом посту с 1979 г., рассказала, что 6 декабря в 2006 г. и.о. директора рынка Ирина КРАВЦОВА в устной форме сообщила ей об освобождении.

“Без приказа, без передачи материальных ценностей. И с 6-го числа меня в мой кабинет не пускают”, - добавила Н.ГОЛОВАЧ. Она также полностью отрицала наличие каких-либо нарушений в ведении бухгалтерского учета рынка.

Председатель профкома Житнего рынка Виктория АНИЩЕНКО также сообщила, что 6 декабря И.КРАВЦОВА таким же способом уволила и ее, то есть в устной форме, без письменного приказа, да еще и с нарушением действующего законодательства о профсоюзах. По ее словам, 7 декабря к ней, как председателю профсоюза, обратились другие представители администрации рынка, которых также освободила И.КРАВЦОВА.

Кроме того, В.МОСКАЛЕНКО сообщил, что на сегодня печать предприятия “Житний рынок” находится у него, и об этом было официально заявлено во все соответствующие органы. Но по непонятным причинам новый руководитель рынка получила новую печать рынка от разрешительной системы и пользуется расчетным счетом банка, отметил он.

По убеждению В.МОСКАЛЕНКО, новый руководитель рынка – Ирина КРАВЦОВА, - которая уже купила за средства предприятия новые компьютеры, мобильные телефоны, обеспечила себе личную охрану, разбазаривает средства предприятия, вместо того, чтобы направить их на разрешение важных для жизнедеятельности рынка вопросов, в частности, на реконструкцию подвесной вантовой крыши здания рынка. По его мнению, такие расходы средств или приведут к банкротству предприятия, или его закроют соответствующие органы из-за аварийного состояния здания. Оба пути, считает В.МОСКАЛЕНКО, приведут к закрытию и продаже предприятия.

“Новая власть, которая пришла в Киев, хочет коммунальные предприятия, которые остались в городе, – это три рынка, кинотеатры, зоопарк и другие предприятия - сделать банкротами и продать тем лицам, которые уже давно ждут этого. Это идет перераспределение собственности в Киеве”, - убежден В.МОСКАЛЕНКО.

Как сообщалось на пресс-конференции, на сегодня в пользовании КП “Житний рынок” 11 тыс. 417 кв. м земли столицы, что составляет около 1,1 га. В то же время, как сообщил В.МОСКАЛЕНКО, 0,23 га земли в декабре 2005 года город отдал коммерческой фирме, вопреки действующим предыдущим распоряжениям о пользовании землей.

Доход ринка в 2005 г. составил 4,5 млн. грн., чистая прибыль – 138 тыс. грн. На рынке обустроены 808 рабочих мест. В штате рынка до смены руководства работали 98 человек.

51-летний В.МОСКАЛЕНКО работает на КП “Житний рынок” с 1985 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года власть Киева заявила, что намерена сменить руководство Владимирского, Житнего и Бессарабского рынков столицы из-за обнаруженных многочисленных нарушений в роботе рынков.

В октябре КГГА ввела на “Бессарабке” временный менеджмент и назначила своего и.о. директора рынка. В то же время, по результатам проверки Бессарабского рынка столицы возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя рынка.

Также киевская власть разорвала контракт с директором Владимирского рынка.

4 декабря Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением освободил Виктора МОСКАЛЕНКО от должности директора коммунального предприятия «Житний рынок».

Управлению кадровой работы и наград аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) поручено организовать проведение конкурса на замещение должности директора КП «Житний рынок».

На должность директора Житнего рынка сроком на три месяца назначена Ирина КРАВЦОВА.