Где можно помолодеть на 5 лет

Как минимум на пять лет помолодеет человек, посетив клинику красоты, созданную на базе Центра эстетичной медицины и здоровья «Медлайф-Ривне». Это первая клиника такого рода в западноукраинском регионе, сообщил главный врач клиники Владимир СУХОМЛИНОВ.

На пресс-конференции по случаю презентации клиники, организованной и проведенной в Ривне агентством УНИАН, В.СУХОМЛИНОВ рассказал, что здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые используют самые современные методики и новую медаппаратуру французского производства.

Омоложение лица и других частей тела проходит в физиологически выверенные сроки по методике, разработанной в лучших научно-исследовательских институтах Европы. Как сообщил главный врач заведения, в отличие от традиционных операций по подтяжке, такие медицинские услуги намного более комфортны для организма и приносят эффект уже после одного-двух сеансов. Длительность процедур и их количество подбираются для каждого пациента индивидуально. «Держаться» омоложенное лицо может на протяжении 5-7 лет, а затем можно поддерживать его на таком же уровне путем посещения клиники через определенное время. При этом специалисты клиники не только лечат, но и учат людей, как сохранить естественную красоту лица.

Для постоянных клиентов предусмотрены существенные скидки на услуги, обслуживание по всем возможным формам расчета, в частности, с использованием пластиковых карт.

По словам представителя ООО «Медлайф» Игоря ГОЛОДА, клиника красоты в Ривне по уровню оборудования в настоящее время наиболее современная в Украине, поскольку в аналогичных заведениях Киева, Харькова и Днепропетровска оно уже имеет многолетний ресурс использования, а в Ривне – одно из новейших. При этом цены на услуги в ривненской клинике ниже, чем в этих городах, за исключением Трускавца.

После пресс-конференции ее участники посетили Клинику красоты.