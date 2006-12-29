ВМО «Молодежь - надежда Украины» просит Президента ветировать закон о реконструкции «хрущевок»

Всеукраинское молодежное объединение «Молодежь - надежда Украины» просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО наложить вето на закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер ВМО Вадим ГЛАДЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.ГЛАДЧУКА, сегодня возле Секретариата Президента прошел пикет, в котором приняли участие несколько десятков человек. Участники пикета направили Президенту обращение с просьбой не подписывать и наложить вето на «антиконституционный и лоббистский» закон.

В.ГЛАДЧУК считает, что закон был принят для того, чтобы захватить ликвидные земельные участки в Киеве, «забрать жилье, построить дома и получить прибыль». «Речь идет о новом перераспределении земли и недвижимости», - сказал В.ГЛАДЧУК.

По его данным, лоббистами закона были глава подкомитета по вопросам ЖКХ профильного комитета ВР Алексей КУЧЕРЕНКО, строительная компания «Киевгорстрой» и донецкие застройщики.

По информации В.ГЛАДЧУКА, закон сопровождался серьезной пиар-компанией для того, чтобы общественность не воспротивилась его принятию.

По словам В.ГЛАДЧУКА, закон позволяет принудительное выселение людей из аварийных домов, степень износа которых превышает 60%. Поскольку это определяют местные власти, под аварийные дома подпадут все «хрущевки» и «сталинки», и люди останутся без жилья.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции руководитель Института общественных связей Владимир МАРТЫНЮК заметил, что Конституция запрещает принудительное отселение людей, за исключением общественной необходимости. По его мнению, это понятие может определять только Конституционный Суд. При этом принудительное выселение лишает граждан права на частную собственность.

Кроме того, общественные деятели считают, что именно «общественная необходимость» станет тем рычагом, с помощью которого можно будет выселять людей из центра на окраины, используя землю для строительства домов и получения прибыли. При этом В.ГЛАДЧУК заметил, что себестоимость строительства жилья составляет 500-600 долл. за квадратный метр, а продается по 6-8 тыс. долл. за 1 кв. м.

По его словам, под действие закона подпадают также собственники садовых домов, земельных участков и гаражей. При этом сумму компенсации за изъятие собственности устанавливает Кабинет Министров, и по закону она не рыночная, а восстановительная.

Справка УНИАН. 22 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда”.