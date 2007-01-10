В Киеве определены лучшие детективные произведения 2006 года

В Киеве редакция международного альманаху «Детективы» и творческий союз «Конгресс литераторов Украины» определили лучшие детективные романы, повести и их авторов в 2006 году.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН члены жюри назвали авторов-победителей и их произведения.

Самые популярные детективы в прошлом году определялись по итогам всеукраинского опроса среди издателей и распространителей книг.

Лидерами продаж среди зарубежных авторов стали интеллектуальный триллер Дэна БРАУНА «Код да Винчи» и повесть Бориса АКУНИНА «Нефритовые четки».

В номинации «Русские бабы», по результатам опроса своих российских коллег, инициаторы конкурса назвали Татьяну УСТИНОВУ, которая по объемам продаж своих книг опередила Дарью ДОНЦОВУ, Полину ДАШКОВУ и Елену ЛАГУНОВУ.

Лучшие украинские авторы, которые работают в детективном жанре, были определены в нескольких номинациях.

Так, лучшим интеллектуальным детективом года стала «Амністія для хакера» Алексея ВОЛКОВА, лучшим «крутым» детективом стала повесть Евгения Е «Мій тато – кілер». Лучшим дебютом года названы произведения Антонины ДОМИАН "Загадкова смерть теледіви" и "Вчора не сьогодні" Влада ЗАПРУДНОВА (этим авторам по решению жюри присуждены, соответственно, 10 и 5 тысяч гривен).

Лучшим приключенческим произведением для детей и подростков признана повесть «Пригоди Марійки Михайлової" Марии и Сергея ДЬЯЧЕНКОВ.

Отдельно инициаторы конкурса отметили роман Александра МЕДВЕДЕВА «Клуб зраджених чоловіків», интеллектуальную повесть Наталии ВАРЛАМОВОЙ «Привид замку Річарда» и иронические детективы Ксении КОВАЛЬСКОЙ и Елены ЖУРАВЛЁВОЙ.

Кроме того, по результатам конкурса издателям детективной литературы - издательству «Фолио» (Харьков) и «Кальвария» (Львов) и лучшим книгораспространителям - киевскому предприятию «Книжный рынок «Петровка» и магазину «Знання», а также определенным авторам будут вручены специальные награды. Как отметили организаторы конкурса, награждение состоится в Киеве 23 февраля 2007 года.