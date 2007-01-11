Подарки к Рождеству от компания ВОЛЯ

15:03, 11 января 2007
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11 января в 2007г., г. Киев. Компания  ВОЛЯ, основными принципами которой являются открытость, безупречная репутация и социальная ответственность,  продолжает  помогать людям, которые в этом нуждаются.

В канун Рождества к сети Интернет была подключена Киевская Ассоциация родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, которая объединяет на добровольных началах людей с проблемами слуха с целью предоставления им реабилитационной, социальной, методической и других форм помощи.

„Ми учим людей с нарушениями слуха владеть «языком жестов», который улучшает их судьбу, дает возможность общаться с родителями, с обществом, получать высшее образование.

Мы искренне благодарны руководству компании ВОЛЯ за  позитивный ответ на нашу просьбу, и желаем компании процветания и успехов во всех делах, – говорит Елизавета Николаевна Пушкарская, руководитель Ассоциации.

В начале текущего года была передана компьютерная техника для обучения и дальнейшей работы  инвалиду 1-й группы по зрению  Подоляк А., которая поступила в Высшее Учебное Заведение «Украина» для незрячих, в ответ на ее обращение за помощью в компанию ВОЛЯ.

Также, в январе 2007 года компанией ВОЛЯ была приобретена компьютерная техника для Киевского специализированного дошкольного заведения №591 для детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

„Наше заведение единственное в городе Киеве, в котором дети-инвалиды с 2 до 7 лет находятся круглосуточно, поскольку нуждаются в длительной реабилитации и восстановительном консервативном лечении. В нашем учебном детском заведении созданы все условия для предоставления необходимой медицинской, педагогической и психологической помощи детям и их семьям в подготовке к учебе в школе и будущей непростой самостоятельной жизни.

Мы не надеялись так быстро получить помощь от компании ВОЛЯ. Желаем вашей организации успехов и процветания. Пусть судьба щедро одарит Вас и благословит ваши семьи здоровьем и добром!» - от всего сердца пожелала Горелик Оксана Ивановна, заведующая дошкольного заведения №591.

    

Сергей Бойко, президент компании ВОЛЯ: „Миссия компании – открывать мир для наших клиентов, предоставляя доступ к наилучшим  источникам информации, развлечений и коммуникаций. Мы считаем, что людям и детям с физическими отклонениями такие высококачественные  услуги, как Интернет и цифровое телевидение необходимы даже больше, чем  обычным людям. Мы были рады,  в канун Рождества, оказать помощь именно этим организациям.

Пусть дополнительные возможности  мировой сети Интернет откроют  мир новых  перспектив   в получении образования, общении и коммуникациях».

 Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к  цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и  высокоскоростной доступ к  ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет  до 38  Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор разных планов подписки на  цифровые пакеты, на  любой вкус и  возраст. Около 100  телепрограмм в  самом полном плане подписки.

 

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