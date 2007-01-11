Создан «Антирейдерский союз предпринимателей Украины»

В Украине создана гражданская организация "Антирейдерский союз предпринимателей Украины", целью которой является противодействие рейдерству.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор новой организации Андрей СЕМИДИДЬКО.

По его словам, организация зарегистрирована 28 декабря 2006 года, учредителями выступили 27 предприятий.

По словам А.СЕМИДИДЬКО, за последние трое суток с просьбой о принятии в состав организации обратилось еще 8 предприятий и 2 общественные организации.

Как сообщил исполнительный директор, организация планирует создать сеть региональных отделений. В частности, такие отделения уже создаются в Сумах, Севастополе, Полтаве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове, Чернигове и Житомире.

По информации А.СЕМИДИДЬКО, членами организации на сегодня являются НПП "Сатурн", Сумской фарфоровый завод, Одесское производственное химико-фармацевтическое предприятие "Биостимулятор", "Укрспецавтоматика", фабрика "Сувенир", Киевский судостроительно-судоремонтный завод, Киевский завод сварочного оборудования им. Патона.

А.СЕМИДИДЬКО также отметил, что его организация обратилась к Президенту Украины и Кабинету Министров с предложением создать государственную комиссию по рассмотрению обращений акционеров и руководителей предприятий, права которых пострадали в результате рейдерских атак.