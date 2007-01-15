Индексные фонды акций в Украине: первый опыт и перспективы

Компания по управлению активами «АМАДЕУС» объявляет о запуске первого в Украине индексного фонда, участниками которого также могут быть и физические лица, названного “АМАДЕУС-Индекс ПФТС”. Структура активов Фонда будет соответствовать структуре индексной корзины Индекса ПФТС, которая включает акции 14 наиболее ликвидных украинских компаний, обращающихся на ведущей в Украине Фондовой биржи «ПФТС». Срок деятельности фонда до 31 марта 2009г. Начало размещения акций - 28 декабря 2006г. Номинальная стоимость 1 акции – 5 000 гривен. Срок публичного размещения акций: 1 год. Форма выпуска: документарная. Акции Фонда будут обращаться на фондовой бирже «Первая фондовая торговая система». Вознаграждение КУА: 2,5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Премия за успех: 7% от превышения эталона доходности (2 учетные ставки НБУ – сегодня 17%). Прочие операционные издержки до 1% стоимости чистых активов. Комиссия при входе: 50 гривен. В январе 2008 года Фонд будет осуществлять выкуп своих акций. Комиссия при выходе: 1% от СЧА. Регламентом Фонда предусмотрена ежегодная выплата дивидендов.

Что такое индексные фонды? Сегодня это один из наиболее популярных инвестиционных продуктов на глобальных финансовых рынках. Структура активов индексных фондов соответствует структуре выбранных рыночных индексов. Инвестиционная политика индексных фондов основана на индексной стратегии – стратегии пассивного управления портфелем активов таких фондов. Ценные бумаги индексных фондов более ликвидны на фондовых рынках, а индивидуальный инвестор получает возможность принять участие в росте наиболее ликвидных “индикаторов” рынка Доходность индексных фондов, практически, соответствует доходности выбранного индекса и может легко проверяться индивидуальным инвестором. Преимущества индексных стратегий состоят, прежде всего, в экономии на расходах, как операционных, так и транзакционных. Выгоды для инвесторов – низкие “комиссионные расходы”, связанные с управлением индексным фондом. Структура активов индексных фондов полностью прозрачна и угроза злоупотреблений управляющей компании, связанных с управлением активами фондами – минимальна.

Абсолютно прозрачный механизм инвестирования, низкие накладные расходы, возможность самостоятельно оценивать доходность своих инвестиций – это, на наш взгляд те преимущества, которые делают индексные фонды привлекательными для вложения сбережений граждан Украины.

Сведения о Компании по управлению активами

Закрытое акционерное общество «Компания по управлению активами «АМАДЕУС» создано в марте 2005 года известными на украинском фондовом рынке компаниями «Он-лайн капитал» и «Комекс Ценные бумаги». Под управлением КУА «АМАДЕУС» находятся 3 закрытых инвестиционных фонда: корпоративный - «Симфония №1», «Амадеус - Индекс ПФТС» и паевой - «Вальс – Индекс ПФТС». В настоящее время совокупная стоимость чистых активов под управлением Компании составила 10,86 млн. грн.

В январе 2006 года начал свою деятельность закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Вальс – Индекс ПФТС» - первый в Украине индексный фонд, размещавший свои инвестиционные сертификаты исключительно среди юридических лиц. Инвестиционные сертификаты размещались с 03.01.06 по 31.12.06. Дата прекращения деятельности Фонда 31.12.06. Дата начала расчетов с участниками 1.02.07. Зафиксированная доходность на конец деятельности Фонда составила 43,75%.