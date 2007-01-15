Заява голови міжнародної громадської організації „Міжнародний Центр Батьківства” Марченко Олександра Сергійовича.

Заява спричинена розпочатою „Громадською ініціативою „День батька” та листом, який передано Президенту України Ющенко В.А.

Президенту України Ющенко В.А. 09 січня 2007 року переданий лист від „Міжнародного Центру Батьківства”, з проханням підтримати громадську ініціативу і встановити в Україні загальнодержавне свято „День Батька” з 2007 року.

„День батька” повинен сприяти розвитку здорових стосунків в сім’ї, наслідуванню поколінь, зміцненню та вшануванню ролі чоловіка як отця.

В 20-и містах України триває збір підписів під зверненням до Президента України, в якому висловлюється стурбованість станом сучасної української сім’ї, і прохання встановити загальнодержавне свято „День батька”.

Понад 100 000 підписів від громадян України буде передано Президенту Віктору Ющенко в підтримку ініціативи „Міжнародного Центру Батьківства”.

Етапи проекту „Громадська ініціатива „День Батька”:

1-й ЕТАП - Збір підписів під зверненням до Президента Віктора Ющенка.

2-й ЕТАП - Проведення всеукраїнського форуму „День Батька” за участю діячів держави, громадських організацій, голів християнських конфесій, діячів культури, фахівців, що працюють з родинами.

3-й ЕТАП - Святкування „Дня батька”. Проведення масових заходів у м. Києві та обласних центрах.

4-й ЕТАП - Проведення круглих столів з державними, громадськими та релігійними діячами.

„Міжнародний Центр Батьківства” – це міжнародна громадська організація метою діяльності якої є здійснення позитивного впливу на стан сім’ї в сучасному суспільстві через залучення чоловіків до активного батьківства.

Центр має унікальний десятирічний досвід роботи з отцями в українських сім’ях. Проведено понад 60 семінарів, слухачами яких стали понад 7000 чоловіків. Більше 300 чоловіків пройшли програму „Основи батьківства”, що призвело до суттєвого покращення стану їх сімей.

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