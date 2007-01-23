Бум оплат счетов через Интернет в Украине. Основной фактор – безопасность Интернет-оплат.

По данным системы Portmone.com за прошедший 2006 г. в Украине объем оплат коммунальных и других счетов частными лицами через Интернет возрос в 2.5 раза и превысил 65 млн. грн. Основная причина - доверие украинцев к безопасности Интернет-расчетов. Межбанковская система электронной доставки и оплаты счетов Portmone.com стала первой компанией в Украине, которая прошла международный аудит на соответствие стандарту безопасности Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Компании Portmone.com действительно есть, чем гордится, поскольку компания стала первой в Украине, которая прошла аудит на соответствие стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Аудит проводила российская компания «АйТи». «АйТи» имеет статус SDP Approved Scanning Vendor (сертификационный номер 4067-01-01) и занимается тестирования систем безопасности процессинговых центров, работающих в рамках международных платежных систем Visa, MasterCard и пр.

PCI DSS – стандарт по обеспечению безопасности данных, который в 2005 году был принят крупнейшими международными платежными системами Visa и MasterCard. PCI DSS - стандарт защиты информации в индустрии платежных карт и он содержит ряд требований, которым должны следовать кредитно-финансовые организации, процессинговые центры и любые компании, использующие данные пластиковых карт. На сегодняшний день стандарт является единым мировым стандартом обеспечения безопасности информации о владельцах кредитных карточек и его поддерживают также American Express, Discover/Novus, Diners Club, JCB.

«Прохождение этого аудита мы не рассматриваем для себя как конечную цель, - комментирует это событие Президент Portmone.com Горин Игорь. – Это лишь подтверждение профессионального подхода нашей компании к вопросам безопасности Интернет-платежей. Наши клиенты должны чувствовать, что их данные надежно защищены, по этому наши специалисты работают над совершенствованием системы безопасности непрерывно».

«С компанией Portmone.com мы работаем уже более 4-х лет, - сообщает начальник центра развития услуг РайффайзенБанк Аваль А. Денисюк. - За время нашего сотрудничества они проявили себя настоящими профессионалами и надежными партнерами, которые предоставляют качественный сервис. Прохождение аудита на соответствие стандарту PCI DSS еще раз подтверждает высокие стандарты безопасности, используемые компанией».

Теперь компания Portmone.com, согласно мировым стандартам, может гарантировать высокую надежность и безопасность своих услуг, как для партнеров, так и для пользователей Системы Portmone.com. Делать платежи в Интернете это не только быстрый и удобный способ расчета, но теперь и надежный.

О компании Portmone.com

Межбанковская система электронной доставки и оплаты счетов Portmone.com предоставляет услуги доставки и оплаты счетов за различные товары и услуги в режиме он-лайн через Интернет с помощью международных платежных карточек Visa и Mastercard.

По итогам 2006 г. Portmone.com оборот компании вырос более чем в два раза по сравнению с 2005 годом и составил 65 миллионов гривен. Portmone.com обеспечивает сервис электронного приема платежей для 126 компаний.

Контактная информация:

Ворошило Александр

Marketing & PR manager Portmone.com

voroshylo@portmone.com

Межбанковская система электронной

доставки и оплаты счетов Portmone.com

Тел. : +38 044 594-25-42

WWW : www.portmone.com