Украина будет лишена “европейских перспектив” на ближайшие 10 лет – эксперт

Украина будет лишена “европейских перспектив” на ближайшие 10 лет.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, в 2007 году Украине покажут “красную карточку” на ближайшие 10 лет. Такой прогноз он связывает с председательством в ЕС в первом полугодии 2007 года Германии, которая скептически относится к расширению Евросоюза.

А.ЕРМОЛАЕВ сказал, что “госпожа МЕРКЕЛЬ (Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ – УНИАН), несмотря на то, что она женщина, будет проводить самую прагматичную политику в отношении Украины”.