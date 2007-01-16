Первый в Украине индексный фонд «Амадеус – Индекс ПФТС» начал размещение своих акций

Первый в Украине индексный фонд «Амадеус - Индекс ПФТС» с 28 декабря начал размещение своих акций.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент инвестфондов «Симфония N1» и «Амадеус - Индекс ПФТС» Михаил РОЙКО.

По его словам, структура активов «Амадеус - Индекс ПФТС» будет соответствовать структуре индексной корзины индекса ПФТС, включающей акции 14 наиболее ликвидных украинских компаний.

По информации М.РОЙКО, срок деятельности фонда - до 31 марта 2009 года, номинальная стоимость 1 акции - 5 тыс. грн., срок публичного размещения акций - 1 год.

М.РОЙКО отметил, что акции инвестфонда будут обращаться в ПФТС, и в январе 2008 года фонд будет осуществлять выкуп своих акций.

По словам М.РОЙКО, украинский фондовый рынок, в частности входящие в индексную корзину ПФТС и в структуру активов «Амадеус – Индекс ПФТС» акции генерирующих компаний, «Укрнафты», «Укртелекома», имеет большой потенциал для роста.

Президент фонда также отметил, что сегодня ценные бумаги украинских эмитентов пользуются большим вниманием не только иностранных, но украинских инвесторов, причем внимание последних растет. «Сегодня на рынке сложилась тенденция, когда ценных бумаг начинает не хватать», - отметил М.РОЙКО.

Справка УНИАН. В соответствии с мировой практикой, структура активов индексных фондов соответствует структуре выбранных рыночных индексов. Инвестиционная политика индексных фондов основана на индексной стратегии – стратегии пассивного управления портфелем активов таких фондов.

ЗАО «Компания по управлению активами «Амадеус» создано в марте 2005 года известными на украинском фондовом рынке компаниями «Он-лайн капитал» и «Комекс Ценные бумаги». Под управлением КУА «Амадеус» находятся 3 закрытых инвестиционных фонда: корпоративный – «Симфония N 1», «Амадеус – Индекс ПФТС» и паевой – «Вальс – Индекс ПФТС». В настоящее время совокупная стоимость чистых активов под управлением компании составляет 10,8 млн. грн.