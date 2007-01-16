Штаб “Защитим Украину!” организует 22 января в Киеве ряд мероприятий по случаю Дня Соборности

22 января в Киеве состоится ряд мероприятий по случаю Дня Соборности Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН “Историческая целостность Украины и политический раздел” сообщил председатель Всеукраинского общества “Просвіта” им. Т.Шевченко, представитель Украинской народной партии Павел МОВЧАН.

Он отметил, что нынешнее деление Украины на куски” является инструментом “стратегической нестабильности Украины”, и эта нестабильность в нашей стране формируется умышленно. Он также подчеркнул, что эта нестабильность является крайне угрожающей, поскольку останавливает развитие государства. Праздник Соборности Украины в данной ситуации должен стать одним из звеньев “объединяющей цепочки”, подчеркнул П.МОВЧАН.

Торжественные мероприятия посвященные Дню Соборности Украины организует координационный штаб “Защитим Украину!”, в который вошли представители свыше 26 общественных организаций и политических непарламентских партий.

Присутствующий на пресс-конференции член координационного штаба Анатолий ПОГРИБНЫЙ сообщил, что 22 января, среди основных мероприятий, запланировано проведение в 10.00 в Украинском доме круглого стола по случаю Дня Соборности. В 15.00 организаторы сзывают всех на Софийскую площадь для обсуждения соборных проблем государства, одной из которых, между прочим, являются тарифы. В 18.00 в Доме учителя состоится торжественный вечер ко Дню Соборности Украины.

А.ПОГРИБНЫЙ также призвал экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который инициировал создание “Народной самообороны”, присоединиться к мероприятиям в Киеве, потому что “спасительное движение должно начинаться с сердца Украины - из Киева”.

“Сейчас важен такой стимул, причина, потребность – это 22 января – День Соборности, когда о многом нужно сказать и сказать так, чтобы те силы, которые думают, что они уже взяли реванш, почувствовали, что есть та сила и по-настоящему правдивая сила, которая никогда не согласится с теми планами, которые есть в отношении Украины, с планами превратить ее снова в московский придаток и утвердить здесь кланово-олигархическое государство. Интеллигенция – это и Всеукраинское общество “Просвіта”, это и Союз писателей Украины, это целый ряд наших партий – Украинская народная партия, Конгресс украинских националистов, “Собор” и многие другие - никогда не допустят этого. Это сопротивление, чтобы в Украине победила украинская правда, это, как говорят, цель нашей жизни, то, ради чего готовы масса украинцев положить душу и тело”, - подчеркнул А.ПОГРИБНЫЙ.

Другой представитель штаба Александр ПОНОМАРИВ в свою очередь попросил присутствующих представителей СМИ опровергнуть мифы, которые до сих пор распространяются в обществе. “Во-первых, никогда не нужно называть Харьков первой столицей Украины. Первой и вечной столицей Украины является, был и будет Киев, а Харьков – первая и последняя столица Советской Украины. Во-вторых, деления Украины нет, потому что в развитие украинской духовности вклад делали все, особенно из Донбасса и Луганщины. Когда говорят, что Донбасс – «это извечно русская земля”, то могу сказать, что слова песни “Дивлюсь я на небо” написанные в Славянске, лучшим исполнителем ее был представитель Донецка Анатолий Соловьяненко, а эта песня является визитной карточкой Украины, и таких можно привести много доказательств”, - подчеркнул он.

И третий миф, по словам А.ПОНОМАРИВА, касается того, что украинцы разные, и потому Украина разделена. “Украинцы, разбросанные между разными государствами, всегда стремились к единству, - отметил А.ПОНОМАРИВ, - а политическое деление, которое в настоящее время наблюдается, сделали политики, плохие политики и причем не только сине-белые, но и помаранчевые, потому что после победы Помаранчевой революции все представители власти, кроме ЮЩЕНКО, ехали на Юг и Восток и разговаривали на русском языке, а украинцы, которые там живут, ожидали, когда наконец с ними власть из Киева заговорит на украинском языке”.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2006 года во время заседания Всеукраинского народного совета, которое состоялось в Украинском доме в Киеве, представители свыше 20 партий и общественных организаций заявили о создании постоянно действующего координационного штаба «Защитим Украину!».

По словам П.МОВЧАНА, «координационный штаб должен объединить все не консолидированные на это время общественные патриотические силы и заставить власть задуматься над процессами, разрушающими украинскую государственность». Во время летнего заседания Всеукраинский народный совет принял Резолюцию, в которой выдвинула требования к Президенту Украины, депутатам Верховной Рады, органам исполнительной власти и Генеральной прокуратуре относительно защиты украинской государственности и конституционного строя, утверждения украинского языка и культуры и курса на евроинтеграцию.