Компания МКС планирует в 2007 году увеличить объем продаж на 57% - до 1,1 млрд. грн.

Объем продаж компании МКС в 2007 году вырастет на 57% - с 700 млн. грн. (в 2006 году) до 1,1 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент МКС Александр ГОЛОВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом, по данным А.ГОЛОВЧЕНКО, «запланированный показатель роста продаж в розничной сети МКС составит 62%» (в 2006 году составлял 560 млн. грн.).

Планируемый рост направления МКС - системная интеграция - в 2007 году составит 47% (в 2006 году - 93 млн. грн.).

По данным председателя совета директоров МКС Олега МАШКОВА, в течение 2007 года компанией планируется открыть около 40 новых магазинов, в числе которых: 7 – в формате гипермаркет площадью свыше 1,5 тыс. м, около 20 – среднеформатные магазины площадью 400-500 кв. м, остальные – малоформатные торговые точки площадью 100-300 кв. м.

Согласно плану развития МКС, в течение трех ближайших лет предусмотрено увеличение числа магазинов с 50 до 160.

«К началу 2010 года ожидается трехкратное увеличение объемов продаж компании», - сказал А.ГОЛОВЧЕНКО. Он отметил, что компания планирует к этому времени выйти на рынок IPO. «У нас есть три года, чтобы подняться на большие вершины», - сказал он.

Справка УНИАН. Компания МКС (Харьков) основана 12 апреля 1990 года. Головной офис компании находится в г. Харьков. Компания также имеет офис в Киеве. Филиалы компании МКС работают в городах Киев, Донецк, Луганск, Мариуполь, Краматорск, Днепропетровск, Запорожье, Симферополь, Алчевск, Кривой Рог, Львов, Кременчуг, Славянск, Днепродзержинск, Северодонецк, Керчь, Одесса, Севастополь, Винница, Полтава, Ялта, Чернигов, Мелитополь, Евпатория.

Количество сотрудников - более 1800 человек. Количество заказчиков среди предприятий - более 30 тысяч. Количество произведенных и проданных компьютеров, по состоянию на август 2006 года - более 160 тыс. штук.

Компания имеет крупнейшую в Украине розничную сеть магазинов «Компьютеры и офисная техника», компьютерных супермаркетов и др. – всего более 50 торговых точек в 25 городах в 12 областях.