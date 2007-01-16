Компания МКС в 2006 году произвела 40 тыс. компьютеров.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель совета директоров МКС Олег МАШКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам О.МАШКОВА, «компания уже восемь лет входит в пятерку крупнейших производителей компьютеров в Украине».

Он также отметил в беседе с корреспондентом УНИАН, что производственные мощности компании позволяют производить до 100 тыс. компьютеров, однако «компания сегодня производит столько компьютеров, сколько может реализовать».

Справка УНИАН. Компания МКС (Харьков) основана 12 апреля 1990 года. Головной офис компании находится в г. Харьков. Компания также имеет офис в Киеве. Филиалы компании МКС работают в городах Киев, Донецк, Луганск, Мариуполь, Краматорск, Днепропетровск, Запорожье, Симферополь, Алчевск, Кривой Рог, Львов, Кременчуг, Славянск, Днепродзержинск, Северодонецк, Керчь, Одесса, Севастополь, Винница, Полтава, Ялта, Чернигов, Мелитополь, Евпатория.

Количество сотрудников - более 1800 человек. Количество заказчиков среди предприятий - более 30 тысяч. Количество произведенных и проданных компьютеров, по состоянию на август 2006 года - более 160 тыс. штук.

Компания имеет крупнейшую в Украине розничную сеть магазинов «Компьютеры и офисная техника», компьютерных супермаркетов и др. – всего более 50 торговых точек в 25 городах в 12 областях.

Техническую поддержку потребителей осуществляет собственный сервисный центр компании МКС.

Компания МКС завершила первый этап привлечения инвестиций путем частного размещения акций среди иностранных инвесторов. Агентом по размещению акций выступила инвестиционная компания Concorde Capital. Проект реализован путем создания открытого акционерного общества «Эквин», в которое наряду с компанией МКС вошли восемь зарубежных инвестиционных фондов. Сумма сделки по продаже 20% акций ОАО «Эквин» составила 14,5 млн.долл. Средства, полученные от частного размещения акций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы по развитию розничной сети МКС, реструктуризацию кредитного портфеля и увеличение уставного капитала.