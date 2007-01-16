БЮТ потеряет часть своих сторонников после голосования за преодоление вето Президента на закон о Кабмине – эксперты

Блок Юлии Тимошенко потеряет часть своих сторонников после голосования за преодоление вето Президента на закон о Кабинете министров.

Об этом украинские политические эксперты заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, так считает политолог Владимир ФЕСЕНКО, при этом он отмечает, что это будет небольшая часть сторонников БЮТ. Он объяснил, что значительная часть электората блока являются фанатичными сторонниками лично Юлии ТИМОШЕНКО, они с одобрением оценивают любой ее политический шаг и поэтому существует незначительная вероятность их оттока в связи с последними парламентскими решениями и позицией БЮТ. Эксперт прогнозирует, что рейтинг этой политической силы частично упадет, однако со временем БЮТ вернет себе утраченные позиции. Говоря о возможной реакции избирателей Партии регионов на последние события, В.ФЕСЕНКО сказал, что Партия регионов ничего не потеряла, наоборот она укрепила свои позиции.

Политолог Юрий ЯКИМЕНКО также считает, что “регионалы” ничего не выиграли и не проиграли. Он отметил, что в первую очередь на рейтинг этой политической силы будет влиять социально-экономическая ситуация в стране. Он соглашается с возможным падением рейтинга БЮТ за счет отхода тех ее сторонников, которые исповедуют ценности “помаранчевой революции”. Политолог сказал, что БЮТ сейчас утратил свою политическую “отдельность, искренность” и стал подобен другим политическим силам. В связи с этим он видит место для новых политических проектов в оппозиционной среде.

Эксперт Андрей ЕРМОЛАЕВ в свою очередь отметил, что БЮТ уже давно перестал быть рациональной политической силой. Он дал понять, что блок держится на одной мощной политической фигуре. А.ЕРМОЛАЕВ подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО – классический харизматичный политик и назвал ее “политической жрицей”. По его словам, она действительно потеряет часть своего “помаранчевого” электората, однако “появятся новые ресурсы”. Политолог считает, что рейтинг БЮТ будет держаться на уровне 20-25%.

В свою очередь Олесь ДОНИЙ также считает, что рейтинг БЮТ упадет, но позже опять будет иметь перспективы для роста, если в украинской политике не появится альтернатива этой политической силе. Однако, по словам политолога, на сегодняшний день такой “третьей силы” нет. Он считает, что в такой ситуации может появиться шанс на успех для “Нашей Украины”, условиями для этого О.ДОНИЙ считает решительный переход этой силы в оппозицию, а также отказ Президента Виктора ЮЩЕНКО от должности почетного председателя партии.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О Кабинете министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.