Решения ВР, принятые в последний день сессии, изменили баланс сил в сторону усиления исполнительной ветви власти – эксперты

Решения Верховной Рады, которые были приняты в пятницу, 12 января, изменили баланс сил в сторону усиления исполнительной ветви власти.

Об этом украинские политические эксперты заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, политолог Юрий ЯКИМЕНКО напомнил, что в пятницу благодаря ситуативному союзу правящей коалиции и Блока Юлии Тимошенко было преодолено вето Президента на закон о Кабинете министров. Эксперт отметил, что это существенным образом изменило баланс власти. При этом, по его словам, коалиция и правительство проложили себе демократический путь приобретения полномочий, которые не предусмотрены для нее Конституцией. “Другими словами, это путь к узурпации власти”, – сказал Ю.ЯКИМЕНКО. Он считает, что союз коалиции и БЮТ, который сложился в пятницу, в дальнейшем будет иметь ситуативный характер.

В свою очередь политолог Владимир ФЕСЕНКО также отметил изменение баланса политических сил после решений парламента 12 января. По его словам, позиции правительства значительно усилились. Как позитив эксперт отметил, что правительство после принятия закона о Кабмине начало действовать в законодательном поле. В то же время, по его словам, “шаткий баланс теперь нарушен” и он прогнозирует новую фазу “холодной войны” между Президентом и правительством. Как еще один результат принятых решений эксперт констатирует, что коалиция нашла метод нейтрализации вето Президента на принятые парламентом законы. В.ФЕСЕНКО соглашается с мнением, что альянс коалиции и БЮТ будет ситуативным. “Это ситуативный альянс со стратегическими последствиями”, – сказал он, добавив, что подобные “бартерные сделки” будут иметь место лишь по самым принципиальным для политических сил вопросам.

Эксперт Андрей ЕРМОЛАЕВ сказал, что решения парламента в прошлую пятницу тесно связаны с изменением формы правления в Украине. Он констатирует, что после принятия соответствующего закона утвержден статус Кабмина, а после принятия в первом чтении закона об оппозиции это образование также вскоре сможет быть оформлено как полноценный политический институт. “Имеем институтизацию политического пространства”, – сказал А.ЕРМОЛАЕВ. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас институт Президента постепенно изымается из исполнительной ветви власти. По его словам, следующим шагом может быть окончательное изъятие у Президента функций представителя исполнительной власти, в частности, в сфере кадровых назначений.

Политолог Олесь ДОНИЙ отметил, что последние парламентские решения свидетельствуют о том, что основной проблемой украинской политики остается деидеологизация украинских политических сил. Он привел пример правящей коалиции, представители которой накануне достигли устных договоренностей с Президентом, но уже в пятницу в парламенте принимали кардинально другие решения. По словам политолога, коалиция готова нарушать “джентльменские” соглашения, если есть возможность достичь более радикального варианта. Он также указал на окончательный крах “идеалов Майдана”. О.ДОНИЙ сказал, что сегодня каждая из политических сил, которые представляли Майдан, засвидетельствовала свою готовность идти на сотрудничество со своими антагонистами – Партией регионов и ее лидерами.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О Кабинете министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.