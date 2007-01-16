Черновецкий выразил готовность провести публичную встречу 24 января и дать ответы на 9 вопросов ГП ПОРА - Золотарев

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил готовность провести публичную встречу 24 января и дать ответы на 9 вопросов, с которыми обратилась к нему Гражданская партия ПОРА. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель политсовета ГП ПОРА Евгений ЗОЛОТАРЕВ.

По его словам, у команды мэра Киева было достаточно времени, чтобы наладить систему взятых на себя обязательств перед избирателями. Он отметил, что 28 декабря 2006 года партия обратилась к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с открытым письмом и он выразил готовность провести публичную встречу, где он ответит на поставленные вопросы. Среди вопросов есть такие: “Что конкретно было сделано городской властью за восемь месяцев для того, чтобы „муниципальная власть, собственность города, бюджет, программы, действия и решения стали справедливыми и приемлемыми для каждого жителя столицы?”, «Ликвидировали ли Вы основные угрозы в таких „критических сферах”, как жилищно-коммунальная, транспортная, обеспечение жильем, здравоохранение?”, “Как именно была учтена реальная платежеспособность киевлян во время решения вопроса повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве?”. Также вопрос о том, «Какие шаги были осуществлены за время Вашего управления для создания муниципального земельного кадастра и прозрачной системы землеустройства?”, “Раскрыли ли Вы долговременные договорные коррупционные обязательства города перед предпринимательскими структурами, которые покрывались старой властью?”, “Каким образом была обеспечена прозрачность формирования и использования городского бюджета?”, “Что было сделано для упрощения системы регулирования предпринимательской деятельности?”, “Что Вами сделано для развития украинской культуры и утверждения патриотических ценностей в Киеве – столице Украины?”, “Каким образом Вы собираетесь стабилизировать систему городского управления и не допустить коллапса управления?”.

Депутат Киевсовета, руководитель Киевской городской организации ГП ПОРА Сергей РУДЫК отметил, что этой пресс-конференцией начинается первый этап акции гражданского контроля над деятельностью властной вертикали в г. Киеве. «Следующими нашими шагами будут сбор вопросов к председателям районных советов в г. Киеве и инициация системной отчетности от всех депутатов различных политических сил». С.РУДЫК заверил, что со своей стороны Киевская ПОРА обещает первой подать такой отчет.