МОО «Международный Центр Отцовства» предлагает установить в Украине праздник - День отца

Международная общественная организация «Международный Центр Отцовства» предлагает установить в Украине с этого года общегосударственный праздник - День отца.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель «Международного Центра Отцовства» Александр МАРЧЕНКО.

Он проинформировал, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО 9 января было передано письмо от «Международного Центра Отцовства» с просьбой поддержать общественную инициативу и установить в Украине этот праздник с 2007 года.

По его словам, День отца должен способствовать развитию здоровых отношений в семье, преемственности поколений, укреплению и уважению роли мужчины как отца.

В 20 городах Украины продолжается сбор подписей под обращением к Президенту, где выражается обеспокоенность состоянием современной украинской семьи, просьба установить общегосударственный праздник. Свыше 100 тысяч подписей граждан Украины будут переданы Президенту в поддержку инициативы “Международного центра Отцовства”.

По словам А.МАРЧЕНКО, определение даты празднования Дня отца не относится к компетенции его организации. В то же время, по его словам, в странах Европы этот день празднуют в начале июня.

А.МАРЧЕНКО считает, что первопричиной кризиса отцовства является утраченная модель того, каким должен быть отец. «И как следствие этой потери - ошибочные посылки, ошибочные представления о том, кто такой отец, в чем заключается его миссия, какова ценность его роли в жизни семьи, сообщества и государства в целом”, - сказал он. По убеждению А.МАРЧЕНКО, как следствие этой утраты наблюдаются негативные последствия, которые констатирует криминальная хроника.

Он считает, что решение проблемы должно быть комплексным, учитывая экономические, правовые и морально-этические рычаги. Преодоление этого явления прежде всего заключается в введении соответствующей идеологии на государственном уровне. «То есть, путь к преодолению кризиса отцовства в первую очередь должен заключаться в наличии соответствующего мировоззрения, кто является хорошим отцом, в виде государственной идеологии в этом вопросе», - добавил он.

В свою очередь руководитель проекта «Общественная инициатива «День отца» Сергей ЦВЕТКОВ отметил, что кратко модель «хороший отец» можно определить в таких утверждениях: хороший отец является ответственным за сохранение жизни своего ребенка; активно участвует в воспитательном процессе ребенка в тандеме с мамой; несет ответственность за материальное обеспечение своей семьи, но таким образом, чтобы работа не разрушала здоровые отношения в семье; ответственный за духовное воспитание, он передает через личный пример морально-этические нормы своим детям.

Как сказал А.МАРЧЕНКО, причинами, по которым отец не принимает участия в воспитании детей, является то, что, по крайней мере, три поколения мужчин на постсоветском пространстве воспитывались во времена советской идеологии. Также на это повлияло большое количество войн, произошедших в минувшем столетии, в частности, Великая Отечественная война.

“За годы этой войны в Советском Союзе погибли 34 млн. военнослужащих, треть этого количества были украинцы. Вследствие этого многие дети воспитывались в государственных заведениях, где не было здоровой модели отцовства, или в неполной семье, где мать решала все вопросы в семье”, - отметил он.

По словам А.МАРЧЕНКО, для мужчин стало естественным переводить все проблемы на плечи жены, а для женщины - принять все это, поскольку она также воспитывалась по такой модели.

Участники пресс-конференции отметили важность проведения круглых столов, где бы представители разных общественных и религиозных формаций, вместе со специалистами, педагогами и государственными деятелями имели бы возможность интерактивного общения.

“Международный Центр Отцовства” - это международная общественная организация, целью деятельности которой является осуществление положительного влияния на состояние семьи в современном обществе через привлечение мужчин к активному отцовству. Центр имеет десятилетний опыт работы с родителями в украинских семьях.