Компания DiaWest планирует в 2007 году увеличить объемы продаж на 30% - до 350 млн. грн.

Рост объема продаж компании DiaWest в 2007 году планируется на уровне 30% - до 350 млн. грн. Об этом сообщил председатель правления ЗАО «DiaWest» Анатолий БАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным А.БАЛЮКА, в 2007 году компания намерена значительно расширить свою сеть розничных продаж и довести число своих салонов-магазинов до 90.

«В 2007 году мы планируем открыть 30 новых магазинов и модернизировать уже существующие», - отметил директор розничной сети компании DiaWest Юрий ПРИХОДЬКО.

Он сообщил, что компания будет проводить экспансию в небольшие города Украины с населением более 50 тыс. человек и в большие районные центры – всего компания предусматривает к концу 2007 года охватить своей розничной сетью 55 городов Украины.

В планах компании в 2007 году также значительный рост объемов продаж компьютеров – компания намерена в 2007 году продать более 36 тыс. компьютеров в своей розничной сети.

Справка УНИАН. Компания DіaWest - одно из наиболее известных украинских предприятий в области компьютерных технологий.

Главные направления работы компании: розничная торговля компьютерной и офисной техникой; производство компьютерных систем - от обычных домашних компьютеров до высокопроизводительных специализированных серверов; разработка и внедрение комплексных решений для предприятий на базе «1С: Предприятие»; предоставление широкого спектра интернет-услуг.

По данным консалтинговой компании GfK Ukraine, рыночная доля компании DіaWest в Украине составляет по компьютерам - 4%, по мониторам - 1,9%, по ноутбукам - 5,4%.

Компания работает на украинском рынке с 1994 года и является бизнес-партнером ведущих мировых корпораций: Intel, Samsung, LG, HP, Epson, Canon, APC, Lexmark, Microsoft и многих других. Розничная сеть специализированных магазинов «DіaWest - Комп`ютерний світ» - одна из крупнейших в Украине. На сегодняшний день в нее входят более 60 специализированных салона-магазина «Комп`ютерний світ» и салон «Комп`ютерні меблі» в 44 городах Украины.