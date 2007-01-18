Украина завершила процесс вступления в Европейский бизнес-реестр (ЕБР).

Об этом сообщил председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Андрей ДАШКЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, 17-19 января член правления ЕБР Пол ФАРЕЛ и Технический менеджер ЕБР Джон МЮРЕЙ ознакомятся с работой системы регистрации предприятий в Украине и передадут программное обеспечение, необходимое для обмена информацией между Украиной и европейскими партнерами.

А.ДАШКЕВИЧ отметил, что если два года назад вопрос регистрации предприятия в Украине был проблемным, то усилиями правительств и Госкомпредпринимательства в данном направлении наведен порядок.

«Европейское содружество признало полное соответствие стандартов украинской процедуры регистрации европейским стандартам, - сказал А.ДАШКЕВИЧ. - Хочу отметить, что на сегодня в Украине создана действительно современная система регистрации. Если в начале ее создания на регистрацию и послерегистрационные процедуры законодательно было предусмотрено около месяца, то сегодня эти процедуры осуществляются на протяжении двух-трех дней».

А.ДАШКЕВИЧ также отметил, что дополнения и изменения процедуры регистрации позволили уменьшить финансовую нагрузку при ее проведении в три раза, а некоторые регистрационные платежи вообще отменить.

Что касается вступления Украины в ЕБР, то, по его словам, это даст возможность украинским компаниям за «умеренную плату» получать официальную, достоверную информацию о европейских компаниях в режиме on-line. При этом узнать существует ли вообще та или иная компания можно будет вообще бесплатно. Более полную информацию можно будет получить, уплатив от 1 до 30 евро, в зависимости от сути информации и государства, в котором находится компания, так как каждая страна-член ЕБР индивидуально устанавливает плату за предоставление той или иной информации.

Как сообщил А.ДАШКЕВИЧ, украинские компании смогут воспользоваться услугами ЕБР уже во втором полугодии текущего года, когда завершится окончательное сведение информации, разработка совместных стандартов, а также доработка необходимого программного обеспечения.

В свою очередь член Правления ЕБР Пол ФАРЕЛ подчеркнул, что тот факт, что Украина создала Единый реестр (Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) и вступила в ЕБР ставит ее на один уровень со многими европейскими странами - членами ЕБР.

При этом он отметил, что тот факт, что Украина была принята в ЕБР, не являясь членом Евросоюза, не должен удивлять, так как по некоторым позициям, касающимся организации процедуры регистрации, Украина занимает более высокую ступень по сравнению с некоторыми странами-членами ЕБР, которые уже входят в ЕС.

Справка УНИАН. На заседании Правления Европейского реестра бизнеса 27-28 апреля 2006 года в Вене было принято окончательное решение о членстве Украины в ЕБР. 12 октября 2006 года подписано Соглашение об общем использовании информации (ISA), что позволяет распространять сводку из коммерческих реестров других стран - членов ЕБР.

Украина первая из стран - не членов Евросоюза присоединилась к ЕБР.

Европейский бизнес-реестр основано в 1999 году.

ЕБР – электронная сеть, объединяющая бизнес-реестры национальных регистрационных организаций большинства европейских стран.

Основная цель ЕБР – обеспечение обмена информацией, которая необходима третьим лицам - участникам хозяйственного процесса (компании, предприятия, органы государственной власти и т. д.).

На начало 2007 года кроме Украины, в состав ЕБР входили Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Норвегия, Испания, Джерси, Швеция и Нидерланды.