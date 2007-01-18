Завтра в 15.00 «Велика Україна» намерена зарегистрировать документы по референдуму о прекращении полномочий Черновецкого

Завтра в 15.00 политическая партия «Велика Украина» планирует подать документы в Киевский городской совет относительно провидения в столице местного референдума о досрочном прекращении полномочий Киевсовета и его председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер партии Игорь ГЕККО.

Он напомнил, что 23 декабря состоялось собрание инициативной группы по организации референдума.

По его словам, собраны все документы для группы из 55 человек для того, что быть юридически зарегистрированными в качестве инициативной группы для проведения референдума.

«Мы завтра в 15.00 часов приглашаем всех желающих, а также журналистов в Киевгорсовет на процедуру передачи документов для регистрации», - сказал И.ГЕККО.

Он отметил, что в соответствии с украинским законодательством на протяжении 10 дней поданные документы должны быть проверены, после чего проводится регистрация.

По его словам, после этого «Великая Украина» начнет сбор подписей киевлян для проведения досрочных выборов.

На референдум будут вынесены два вопроса: «Поддерживаете ли Вы досрочное прекращения полномочий Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО?» и «Поддерживаете ли Вы досрочное прекращения полномочий Киевского городского совета пятого созыва?».

Кроме этого, председатель киевской городской организации партии “Реформы и Порядок”, депутат Киевсовета от Блока Кличко Владимир БОНДАРЕНКО отметил, что «ПРП» также будут инициировать проведение референдума по данным вопросам.

«Мы считаем, что ни Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, ни Киевсовет не имеют морального и юридического права дальше руководить столицей. Они обманули киевлян», - подчеркнул он.

Он отметил, что «ПРП» инициирует референдум по тем же вопросам, что и «Велика Україна»

В свою очередь, депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ подчеркнул, что организовуется 4 инициативные группы.

«То что мы идем несколькими - это технология, это не разногласия для того, чтобы не дать Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ возможность запретить киевлянам самим определиться», - отметил он.