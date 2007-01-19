Кинах выступает категорически против понижения статуса СНБО

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ выступает категорически против понижения статуса Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я хочу особо отметить, что я буду лично жестко противодействовать попыткам понизить статус СНБО - это конституционный орган, который позволяет искать объективные и компромиссные решения независимо от того, кто представляет какую политическую структуру», - отметил А.КИНАХ.

Он убежден, что структуру СНБО нужно укреплять, поскольку только консолидированное государство может занимать достойное место в мире.

«Понижение статуса СНБО, ликвидация должности секретаря СНБО недопустимы», - подчеркнул А.КИНАХ.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, главные функции Совета заключаются в защите и продвижении украинских экономических и политических интересов, укреплении всех составляющих национальной безопасности.

«В условиях, когда в мире растет политическая и экономическая конкуренция, когда такие явления, как наркобизнес, незаконная миграция, компьютерный терроризм, уже имеют транснациональный характер, в государстве должен действовать мощный орган, которые занимается национальной безопасностью», - отметил А.КИНАХ, добавив, что такой орган функционирует во всех государствах.

Он также отметил, что вчера, 18 января, было проведено плановое заседание СНБО, на котором обсуждались неотложные вопросы национальной безопасности, которые будут рассматриваться в первом полугодии 2007 года.

А.КИНАХ также отметил, что в конце 2006 года на СНБО был рассмотрен проект Стратегии национальной безопасности, и в первой половине февраля планируется его утверждение соответствующим указом Президента.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины», которым предлагается отменить должность секретаря СНБО. Его авторами являются члены фракции Партии регионов Владислав ЗАБАРСКИЙ и Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Согласно проекту, предлагается исключить из закона об СНБО статью 7, в которой речь идет о секретаре СНБО, его заместителях, их полномочиях и тому подобное.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования СНБО возложить на Секретариат Президента Украины (ранее эти функции выполнял аппарат СНБО).

Также депутаты предлагают, чтобы указы Президента Украины о введении в действие решений СНБО вступали в силу после их скрепления подписями премьер-министра и министра, который отвечает за указ и его выполнение.