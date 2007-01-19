Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ считает, что закон об императивном мандате будет вредить развитию страны.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Безусловно, в таком виде императивный мандат, если он будет распространен на депутатов всех уровней, вносит серьезный хаос и еще больше углубляет политическую конъюнктуру, которая будет вредить развитию и стабильности в Украине”, - считает А.КИНАХ.

“Императивный мандат, на наш взгляд, однозначно не должен распространяться на депутатов всех уровней, которых уже избрали. Закон не должен иметь обратного действия”, - сказал он.

По его мнению, императивный мандат может действовать эффективно только тогда, когда будет существовать высокий уровень политической структуризации общества, а на выборах - соревноваться интеллект и программы, а не “черный” пиар.

“Меня лично тревожит, что системосоздающие законы, такие как закон о Кабинете Министров, закон об императивном мандате, закон об оппозиции, превратилась в предмет довольно примитивной политической торговли. Те политические силы, которые разрешают себе торговать такими системосоздающими законами, действуют вопреки развитию Украины как демократического государства, где сбалансированы разные ветви власти”, - убежден А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления.