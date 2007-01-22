Клиенты компании ВОЛЯ смогут оплатить услуги через платежную Интернет-систему WebMoney

Клиенты компании ВОЛЯ отныне имеют возможность моментально оплачивать услуги Компании ВОЛЯ через платежную Интернет-систему WebMoney. Пополнение лицевых счетов происходит в течение 5-10 минут, при этом никаких дополнительных комиссий не взимается. Оплата возможна либо с помощью программы WM Keeper, либо непосредственно с предоплаченной WMU-карты, которую можно приобрести в точках распространения по всему Киеву. На сегодня таких точек насчитывается около 150: стенды сети "БестКард Сервис", магазины "Мобидик", а также платежные терминалы Autopay. WMU-карты продаются номиналами 50, 100, 200 и 500 WMU. Неизрасходованные средства остаются на карте, воспользоваться которыми можно в дальнейшем в любое время.

Пополнение можно производить на любую произвольную сумму от 2 WMU (2 грн). Доступно пополнение лицевого счета как услуги доступа в Интернет ("Воля Бродбенд"), так и Цифрового ТВ ("Воля Преміум ТВ").

Никита Сенченко, директор по развитию системы WebMoney в Украине, уверен, что система Webmoney обладает множеством преимуществ по сравнению с другими системами платежей. Система охватывает широкую аудиторию (на настоящий момент около 350 тысяч активных пользователей), более того – не надо покупать никакого дополнительного оборудования или устанавливать какую-то специальную систему у себя на компьютере. «Аудитория у нас более молодая и более "интернетизована", наши пользователи проводят в Сети много времени. Кроме того, у нас есть еще одно неоспоримое преимущество - наш шлюз позволяет оплачивать через Интернет услуги компании ВОЛЯ не только пользователям WebMoney, но и вообще любому человеку. Для этого ему достаточно приобрести prepaid карту WebMoney в одной из точек распространения. Адреса точек в Киеве:

http://geo.webmoney.ru/static/wmobjects_in_region-2326-t6.html

Внешний вид карт: http://ukrbuy.com/wmucard.php

Надеемся, что клиенты ВОЛИ оценят удобство и преимущество нашей системы и изберут в качестве способа оплаты именно WebMoney».

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор разных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Около 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Наталья Баш

Руководитель службы PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

nbush@volia.com