Гладких опровергает обвинения ГлавКРУ в финансовых нарушениях и называет их политическим заказом

Экс-руководитель «Укрзализницы» Василий ГЛАДКИХ опроверг обвинения Главного контрольно-ревизионного управления Украины, которое накануне провело проверку финансово-хозяйственной деятельности ведомства и заявило о выявленных нарушениях.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН. «Я считаю, что это сугубо политический заказ», - сказал В.ГЛАДКИХ.

Он подчеркнул, что в Акте проверки, составленном ГлавКРУ, В.ГЛАДКИХ упоминается только один раз в связи с несвоевременным возвращением неиспользованных командировочных, выданных на заграничную поездку.

В.ГЛАДКИХ также отметил, что действующий генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК обратился с письмом к председателю ГлавКРУ, в котором указывается, что финансовые нарушения, установленные ГлавКРУ в деятельности «Укрзализныци» за 2005-2006 гг., не соответствуют действительному порядку вещей.

Как сообщал УНИАН, Главное контрольно-ревизионное управление Украины в ходе плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализныця) в период с 2005 – по первое полугодие 2006 года выявило финансовые нарушения на общую сумму 2 млрд. грн.