Депутат Кроль назвал мотивы своего иска к Морозу о неправомерности подписания председателем ВР закона о Кабмине

Народный депутат из фракции “Наша Украина” Игорь КРОЛЬ назвал мотивы своего судебного иска к председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ о признании противоправными возможные действия председателя парламента в случае подписания им закона о Кабинете Министров Украины.

Об этом И.КРОЛЬ рассказал на пресс-конференции в УНИАН.

Прежде всего, депутат отметил, что решение Мукачевского суда не является решением по сути дела. По его словам, “это решение для обеспечения иска”, чтобы суд имел возможность полноценно рассмотреть его исковое заявление. “Решение по существу будет приниматься позже”, – добавил депутат.

Отвечая на вопрос журналистов, почему иск был направлен именно в Мукачевский суд, депутат ответил, что в соответствии с законодательством он мог обратиться только в Мукачевского суд, поскольку прописан в этом городе.

И.КРОЛЬ отметил, что решение подать судебный иск он принимал лично. Рассказывая о том, что побудило его к этому, депутат сказал, “что уже на протяжении 8 месяцев мы (депутаты парламента – УНИАН) занимаемся “перетягиванием каната”. По его словам, апогеем этого бесплодного процесса стало принятие закона о Кабинете Министров. Он напомнил, что как минимум 8 положений принятого закона являются неконституционными, и сам закон был принят с нарушением процедуры. По словам депутата, учитывая это, а также услышав заявление А.МОРОЗА о готовности своей подписью ввести закон в действие, он решил обратиться в суд. И.КРОЛЬ сказал, что хочет, чтобы на протяжении тех нескольких дней, пока суд будет принимать решение, политики еще подумали о судьбе страны. Он убежден, что сейчас нужно не “перетягивать канат”, а сесть за “стол переговоров” и подготовить закон, который “устроит все стороны”.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, если глава государства не подпишет закон в указанный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена партии «Наша Украина» И.КРОЛЯ в Верховную Раду о признании противоправными возможные действия председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.