«Молодежь – надежда Украины» обратится к Президенту с просьбой передать новый закон о госзакупках в КС

Всеукраинское общественное объединение «Молодежь – надежда Украины» обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой передать принятые Верховной Радой изменения к Закону «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» на рассмотрение Конституционного Суда.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава этой молодежной организации Вадим ГЛАДЧУК, соответствующее открытое обращение к Президенту активисты организации передадут завтра в 13.00 в ходе митинга у стен Секретариата Президента.

По его словам, обращение к главе государства вызвано значительными расхождениями текста новой редакции, за которую голосовали в Верховной Раде, и текста, подписанного Президентом. Так, отметил В.ГЛАДЧУК, при анализе двух текстов эксперты общественной организации обнаружили около 90 расхождений. В частности, были установлены около 40 фактов литературной правки, 16 случаев исключения из закона норм, за которые проголосовали депутаты, 23 случая, когда в текст была включена новая норма, за которую не голосовали депутаты, 9 случаев, когда нормы, проголосованные депутатами, претерпели редактирование, а также один случай, когда нормами закона, за которые не голосовали депутаты, были внесены изменения в другие законы.

Как заявил В.ГЛАДЧУК, ввиду того, что это не первый случай, когда на подпись Президенту приходит закон, отличающийся от принятого Верховной Радой, можно сделать вывод, что данное нарушение обретает признаки системности.

«Мы считаем, что за это ответственна «тендерная мафия», которая паразитирует на сегодняшний день на законах о государственных закупках. И нам печально, что закон, который подписал Президент, отличается от принятого Верховной Радой», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 г. Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства”. Его принятие было связано с необходимостью совершенствования системы государственных закупок, а именно урегулирования актуальных вопросов, которые возникают при реализации положений Закона "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства".

5 января 2007 г. Президент В.ЮЩЕНКО подписал указанный закон с замечаниями. В частности, глава государства отмечал, что отдельные положения данного закона вызывают определенные замечания из-за несовершенства механизма осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства. По мнению В.ЮЩЕНКО, некоторые положения документа нуждаются в последующих изменениях, в том числе с целью внедрения позитивного международного опыта.

В связи с этим Президент предлагает продолжить работу над совершенствованием механизма закупок с тем, чтобы подготовить новую редакцию Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и обеспечить принятие и официальное обнародование соответствующего закона до 15 августа 2007 года.

«Считал бы целесообразным создать совместную рабочую группу по подготовке новой редакции закона, с привлечением в ее состав народных депутатов Украины, представителей Кабинета Министров Украины, Секретариата Президента Украины, соответствующих общественных организаций и научных работников», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

Цели и задачи закона заключаются в создании надлежащих законодательных принципов проведения закупок; упрощении процедур закупок для государственных, казенных, коммунальных предприятий и хозяйственных обществ, в которых государственная доля акций превышает 50 процентов, а также предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов принадлежат государственным, казенным, коммунальным предприятиям и хозяйственным обществам, в которых государственная доля превышает 50 процентов; в согласовании положений различных законодательных актов, которые регулируют вопрос государственных закупок; усилении защиты предприятий общественных организаций инвалидов и предприятий уголовно-исполнительной системы; предупреждении и устранении коррупционных деяний в сфере государственных закупок.