Оборот компании Portmone.com в прошлом году вырос более чем в два раза

Оборот компании Portmone.com в 2006 году вырос более чем в два раза – до 65 млн. грн.

Об этом сообщил президент компании Игорь ГОРИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его данным, межбанковская система электронной доставки и оплаты счетов с одноименным названием Portmone.com предоставляет услуги доставки и оплаты счетов за различные товары и услуги в режиме он-лайн через Интернет с помощью международных платежных карточек Visa и MasterCard.

Он отметил, что «главным фактором роста платежей через систему Portmone.com является рост доверия клиентов к такому виду платежа».

По прогнозам И.ГОРИНА, компания ожидает в 2007 году трехкратный рост платежей в системе Portmone.com, и, соответственно, оборот компании. «Оборот компании в 2007 году составит около 200 млн. грн.», - сказал он.

По данным И.ГОРИНА, услугами системы Portmone.com в прошлом году воспользовались 40 тысяч постоянных клиентов, которые совершили в общей сложности примерно 700 тысяч платежей (постоянным клиентом считается пользователь, осуществивший хотя бы один платеж в месяц – УНИАН). При этом в структуре платежей основное место занимают платежи, связанные с телекоммуникациями: оплата услуг мобильной связи, телефона, кабельного телевидения. На такие виды платежей в общем объеме платежей пришлось примерно 60% (от оборота), на втором месте – платежи за коммунальные услуги (доля не названа). Платежи пользователей системы Portmone.com за покупки в Интернет-магазинах составили всего один процент от общего оборота компании.

Президент компании отметил, что Portmone.com обеспечивает сервис электронного приема платежей для 126 компаний.

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