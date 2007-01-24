Концерн «Оверлайн» подвел итоги 2006 года

Концерн «Оверлайн» (Первый ликеро-водочный завод, Одесский завод шампанских вин, Торговый Дом «Golden Line» и Торговый Дом «Мягков»), продукция которого пользуется заслуженной популярностью как в Украине, так и за ее пределами, подвел итоги по результатам продаж за 2006 год.

Основная тенденция, свидетельствующая о росте интереса к продукции ПЛВЗ (ТМ «Мягков», ТМ «Штурман») за пределами Украины (в частности, в России, Израиле), сохраняется. По сравнению с 2005 годом, уровень экспортных продаж Концерна по этим видам продукции вырос на 23%. По данным Концерна, в 2005 году было произведено на экспорт 1335,1 тыс. дал крепких алкогольных напитков (водок), в 2006 году производство возросло до 1642,2 тыс. дал.

Продолжает радовать своими успехами на отечественном и внешних рынках продукция Одесского завода шампанских вин. Объем производства шампанского и брютов, по сравнению с показателями за 2005 год, вырос на 7,1%, что в цифровом абсолютном выражении составляет 815,5 тыс. дал в 2006 году к 761,1 тыс. дал в 2005.

Концерн «Оверлайн», в состав которого входят Первый ликеро-водочный завод (ТМ «Мягков», ТМ «Штурман»), Одесский завод шампанских вин («ТМ «Одесса», ТМ «L`Odessika»), Торговый Дом «Golden Line» (Украина) и Торговый Дом «Мягков» (Россия), был создан в 1994 году. Доля концерна на внутреннем рынке алкогольных напитков составляет около 8% в натуральном выражении, и 9,5% в стоимостном. Продукция концерна экспортируется более чем в 20 стран мира, в том числе в Россию, Германию, Эстонию, Канаду, США, Китай, Израиль, Сингапур. По данным ассоциации СОПАТ за 2005 год, «Оверлайн» входит в тройку лидеров - экспортёров ликёро-водочных изделий из Украины.

Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) – один из лидеров отраслевого рынка. Документально подтвержденный год основания завода как «Шампанского завода Генри Редерера» - 1896 г. Производит 33 вида продукции ТМ «Одесса и «L`Odessika». ОЗШВ входит в состав концерна «Оверлайн».

Контактные телефоны в г.Киеве: 235-49-51, 501-32-93 (Юлия, Марина)

e-mail: j.voloshina@pr-service.com.ua

m.dementieva@pr-service.com.ua