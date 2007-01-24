Коммунальные тарифы в столице экономически не обоснованы – выводы комиссии Киевсовета

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве являются экономически необоснованными, заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава комиссии Киевсовета по проверке обоснованности тарифов на ЖКУ Александр КЛЮС.

По его словам, на сегодняшний день в Киеве действуют тарифы, утвержденные до 1 декабря 2006 г., поскольку новые тарифы не имеют юридической силы.

Как сказал член комиссии, депутат Киевсовета Владимир БОНДАРЕНКО, тариф на квартплату и услуги по содержанию домов был механически поднят в 3,43 раза, при том что калькуляция всех составляющих тарифа не производилась. По расчетам экспертов, средний тариф на квартплату мог бы составлять 73,1 коп., а не 1,81 коп. «Логично было бы поднять квартплату на 20,4 коп», - отметил В.БОНДАРЕНКО.

Как заявил депутат Семен БОРИСЕНКО, возглавляющий рабочую группу по проверке «Киевводоканала», цены на водоснабжение, установленные в Києве, также экономически не обоснованы. Он отметил, что повышение тарифов на холодную воду и водоотвод должно составлять не более 50-60%. Новые тарифы водоканала предусматривают стоимость 1 кубометра холодной воды в размере 2,82 грн., тогда как рабочая группа считает экономически обоснованной цену в 1,54 грн. за 1 кубометр.

Представители комиссии Киевсовета отметили, что рабочая группа по проверке «Киевэнерго» еще не закончила свою работу, поскольку ей не предоставляют необходимых документов и препятствуют ее деятельности. «Дана команда закончить работу и большинством принять решение, что там все нормально», - отметил А.КЛЮС.

По данным А.КЛЮСА, за декабрь 2006 г. менее 7% киевлян рассчитались за услуги ЖКХ. Он призвал киевлян не платить по новым тарифам, перечеркивая суммы в новых квитанциях или заполняя новые.

25 января на сессии Киевсовета комиссия представит отчет со своими выводами, подкрепленными подписями независимых экспертов, и будет рекомендовать КГГА поднять тарифы для населения не более чем в 1,7 раза.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Киевсовета, 11 декабря 2006 года была создана Комиссия по проверке правильности начисления тарифов на ЖКУ, в которую вошли как представители КГГА, так и депутаты горсовета. 13 декабря комиссия начала свою работу и планировала завершить проработку материалов до конца прошлого года. В то же время, из-за большого объем информации, работа комиссии была продлена до конца января 2007 г.