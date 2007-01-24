Visa учит украинцев пользоваться платёжными картами

Киев, 17 января 2007г. – Международная платежная система Visa International подвела итоги Украинского фестиваля покупок «Із карткою Visa подарунків валіза!», проходившего в ноябре 2006 года в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Харькове.

В рамках акции было проведено более 41,3 тысяч транзакций по картам Visa. Торговый оборот по картам Visa и Visa Electron в торгово-сервисных предприятиях – участниках Акции составил 160,7 миллионов долларов США, что на 28% превышает показатели доакционного периода. Супермаркеты, принявшие участие в Акции, увеличили торговый оборот в среднем на 11%. Участниками Акции стали 23 украинских банка-члена Visa и 167 предприятий торговли и сервиса.

Основной целью акции было повышение осведомленности держателей карт Visa о преимуществах платежей с помощью платежной карты. Благодаря акции покупатели, до этого использовавшие свои карты преимущественно для снятия наличных в банкоматах, смогли на личном опыте убедиться, как удобно и просто расплачиваться картами Visa, совершая ежедневные покупки. Более того, оплачивая покупку на сумму 30 гривен и более, держатели карт получали приятные гарантированные подарки от Visa International, и, заполнив анкету, становились участниками лотереи, в которой могли выиграть суперприз: домашний кинотеатр от Visa International или корзину вкусных подарков от торгово-сервисного предприятия – участника Акции.

“С помощью акций подобных Украинскому фестивалю покупок Visa совместно с банками-членами и торгово-сервисными предприятиями в занимательной форме – с призами и подарками для держателей, воспользовавшихся своими картами – старается продемонстрировать преимущества использования платежной карты для оплаты повседневных покупок, – отметил Антонин Ермоленко, глава представительства Visa в Украине. – Visa International уделяет особое внимание повышению осведомлённости держателей карт о карточных платежах: к примеру, не все знают, что при осуществлении платежа при помощи платежной карты с держателя карты комиссия не взимается – эта услуга бесплатна».

Счастливая обладательница суперприза Акции Анжела Донцова из Донецка сказала: “Очень благодарна вам за акцию. Сначала меня привлекла возможность получить моментальные гарантированные призы. Использовала карточку для покупок один раз, потом второй… А в третий раз даже не задумалась, чем расплатиться, – рука автоматически потянулась за карточкой. Сейчас я понимаю, насколько это удобно и просто, когда всегда с тобой карточка Visa”.

По результатам акции были также награждены торгово-сервисные предприятия, которые наиболее активно участвовали в ознакомлении населения с преимуществами безналичных платежей. Киевский супермаркет «Буми-маркет» продемонстрировал наибольший рост количества транзакций по картам Visa в период проведения акции. А в супермаркетах «Патерсон» (г. Киев) и «Рост» (г. Харьков) был отмечен самый высокий рост оборота по картам Visa.

Определение победителей акции происходило с 26 ноября по 1 декабря 2006 года в каждом из супермаркетов-участников. Полный список победителей можно найти на сайте www.visapromo.com.ua/fest/prise.html

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Visa обеспечивает взаимодействие между держателями карт, предприятиями торговли и услуг, а также финансовыми учреждениями посредством крупнейшей в мире сети электронных платежей. Продукты Visa позволяют покупателям и продавцам легко и уверенно осуществлять торговлю как в реальном, так и в виртуальном мире. Visa стремится обеспечить устойчивое развитие систем электронных платежей в целях удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон и стимулирования экономического роста.

В настоящее время мировой оборот по картам Visa составляет более 4 триллионов долларов США. Сеть обслуживания карт Visa является одной из самых обширных в мире и насчитывает более 24 миллионов точек обслуживания, включая один миллион банкоматов. Более подробную информацию можно получить на сайте: www.corporate.visa.com

Visa является самой крупной платежной системой в Украине. Visa стала первой международной платежной картой, выпущенной в Украине в начале 90-х годов. На сегодняшний день в Украине выпущено более 18 миллионов карт платежной системы. Visa занимает лидирующие позиции среди всех международных платежных систем, представленных в Украине. По данным третьего квартала 2006 года, годовой оборот по картам Visa в Украине составил 13,9 миллиардов долларов США, что является значительным вкладом в развитие украинской экономики, а также показателем роста доверия потребителей к карточным продуктам Visa как безопасному и удобному способу оплаты товаров и услуг. Карты Visa обслуживаются в 48 048 точках торговли и сервиса и 13 425 банкоматах.