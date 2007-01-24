Голубченко заявляет, что выводы о правильности начисления тарифов не являются окончательными

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявляет, что рабочая группа по проверке правильности начисления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на сегодня не закончила свою работу, а следовательно окончательных выводов относительно необоснованности ни одного тарифа нет.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, та информация, которую сегодня обнародовали представители оппозиционных сил в Киевсовете и которые работают в рабочей группе по изучению обоснованности тарифов, включает не все данные, а следовательно является необъективной.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что позавчера рабочая группа в полном составе собиралась на заседание, где была достигнута договоренность, что он поможет подгруппам получить документацию относительно начисления тарифов, с получением которых в ходе работы возникли проблемы. Потом, по договоренности, эта информация также будет проработана, и только после этого будут подведены и обнародованы окончательные выводы об обоснованности и соответствии затратам новых тарифов.

“И после этого перед вами поднимаются документы и выдаются как выводы, хотя это, я подчеркиваю, полностью не соответствует действительности. Это является выводом одной из заинтересованных сторон. Объективного вывода нет”, - сказал заместитель председателя КГГА.

Кроме того, он продемонстрировал протокол о заключениях работы двух подгрупп (которые изучали тарифы на услуги, предоставляемые “Киевводоканал” и “Киевэнерго”, – УНИАН), обратив внимание на то, что подписи экспертов на нем не идентифицированы. “Эксперты отказались. Разве можно так манипулировать, махать здесь какими-то подписями, когда ни одна из подписей не идентифицирована, и мы до сих пор не знаем, кем он подписан?”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции председатель правления - генеральный директор ОАО “Киевэнерго” Борис ЯЩЕНКО подтвердил, что работа рабочей группы по изучению тарифа на отопление и горячее водоснабжение продолжается, и, по его информации, “никаких существенных замечаний, чтобы изменить тарифы нет”.

На вопрос журналистов, кто является сопредседателем комиссии по изучению тарифов, А.ГОЛУБЧЕНКО, ссылаясь на решение сессии Киевсовета и распоряжение Киевского городского председателя сказал: “Я являюсь единственным председателем комиссии”. Он отметил, что именно по его предложению, чтобы создать хорошие условия для работы “людям, которые сомневаются”, от оппозиции был избран сопредседателем Александр КЛЮС (депутат Киевсовета от БЮТ), а также представители оппозиции возглавили подкомиссии.

Также А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что пока неизвестно, сколько времени еще будет работать комиссия.

Кроме того, он подчеркнул, что сняты все возможные составляющие тарифов, которые можно было снять с расчетов для оплаты населением. Сейчас нарабатываются специальные тарифы для жителей старых домов, которые получают некачественные услуги из-за изношенности сетей и жилого фонда.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Киевсовета 11 декабря 2006 года была создана Комиссия по проверке правильности начисления тарифов на ЖКУ, в которую вошли как представители КГГА, так и депутаты горсовета. 13 декабря комиссия начала свою работу и планировала завершить проработку материалов до конца прошлого года. Однако из-за большого объема информации работа комиссии была продолжена до конца января 2007 г.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель комиссии Киевсовета по проверке обоснованности тарифов на ЖКУ Александр КЛЮС заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве являются экономически необоснованными.

25 января на сессии Киевсовета комиссия представит отчет со своими выводами, подкрепленными подписями независимых экспертов, и будет рекомендовать КГГА повысить тарифы для населения не более чем в 1,7 раза.